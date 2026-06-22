Консолидация усилий науки и промышленности: в ТГУ обсудили технологическое обеспечение отрасли БАС

Как перейти от штучных образцов к конвейерной сборке тысяч дронов под нужды российской экономики? Этот вопрос стал главным на круглом столе «Технологии массового производства и новые материалы для беспилотной техники», который состоялся в Тольяттинском госуниверситете в рамках форума «Кадры для БАС». Модератором дискуссии выступил ректор ТГУ Михаил Криштал.

Кадровый форум беспилотных авиационных систем (БАС) проходит в Тольятти с 18 по 20 июня и организован Правительством Самарской области при поддержке АНО «Университет 2035» и Тольяттинского государственного университета.

На круглый стол, посвящённый технологиям и материалам для беспилотников, в ТГУ собрались представители науки, металлургического производства, машиностроительных предприятий, особых экономических зон и федеральных ведомств.

– Самарская область является одним из лидеров в сфере беспилотных систем, – сказал министр промышленности региона Денис Гурков, открывая круглый стол. – Беспилотные системы развиваются в стране не первый год. Постепенно меняется сама парадигма: если раньше мы подразумевали под этим только летающие аппараты, то сегодня это всё, что не связано с непосредственным управлением человеком. Но мы все понимаем: без кадров удержать лидерство невозможно. И то, что форум второй день проходит именно в Тольяттинском университете, – знаковое событие.

Он напомнил, что в 2025 году появилось поручение президента РФ Владимира Путина рассмотреть вопрос создания центра беспилотных авиационных систем в Самарской области, в том числе института беспилотной авиации на базе Тольяттинского госуниверситета. Такой институт создан и сейчас активно развивается. В этом году набор на бюджетные места по беспилотным специальностям составит уже 70 человек (плюс 12 студентов, поступивших в прошлом году). ТГУ готов расширять приём и на внебюджетной основе.

Круглый стол фактически превратился в рабочую сессию по поиску ответа на главный вызов отрасли: как перейти от штучных и мелкосерийных образцов к конвейерной сборке тысяч дронов гражданского и специального назначения. Вектор обсуждения задал ректор ТГУ Михаил Криштал. Он напомнил, что ТГУ ведёт свою историю от Тольяттинского политехнического института, который был создан для обеспечения кадрами Волжского автомобильного завода. Это наследие – не просто бэкграунд, а действующая компетенция, которую вуз сегодня перекладывает на новую индустрию.

– В автомобиле от пяти до десяти тысяч деталей, и это всё с самого начала позиционировалось не как гаражная сборка, а как массовое производство. На пике это было больше миллиона автомобилей в год. Поэтому мы умеем готовить кадры для массовых технологий, для массового производства, – заявил Михаил Криштал. – Ключевое отличие беспилотников, которые летают, от самолётов: самолёт – это штучное изделие, а беспилотник – массовое. Это тот нюанс, который меняет всё.

Михаил Криштал также напомнил, что у вуза есть и прямое отношение к авиационной тематике: в советские годы Тольяттинский политехнический институт участвовал в разработке навигационной системы «Бурана» – космического корабля, который в 1988 году совершил единственный в мире полностью автоматический полёт и посадку. Этот опыт, по его словам, до сих пор востребован в научных школах.

В ходе выступлений сложилась чёткая картина: развитие отрасли упирается в три барьера. Первый – материалы.

Старший научный сотрудник ТГУ Павел Ивашин представил разработки по созданию облегчённых поршневых двигателей – это одно из направлений стратегического технологического проекта университета, реализуемого в рамках программы «Приоритет 2030». Учёные ТГУ запатентовали огнестойкие магниевые сплавы. А также технологию плазменно-электролитической обработки, позволяющую получать на поверхности магниевых сплавов износостойкое керамическое покрытие. Использование современных магниевых сплавов позволяет облегчить поршень более чем на 26% относительно алюминиевого аналога. В перспективе это может снизить массу двигателя до 20%, что напрямую повлияет на дальность и грузоподъёмность дронов.

Тему развил главный инженер Соликамского металлургического завода Алексей Иртегов. Он продемонстрировал успешный опыт мировых лидеров, которые уже используют магниевое литьё по передовой технологии тиксомолдинга. Эта технология позволяет получать детали с точностью ковки, избегая пористости, характерной для традиционного литья под давлением. Спикер подчеркнул, что Россия стоит на пороге внедрения этих решений, и ТГУ с его лабораторной базой и студентами-исследователями может стать полигоном для такой модернизации.

Владимир Павлов из Самарского университета им. Королёва продемонстрировал возможности терагерцевой дефектоскопии: метод позволяет заглянуть внутрь композитных деталей без рентгена, выявляя трещины, расслоения и даже влагу – то, что скрыто от глаз, но критично для качества серийных беспилотников.

Второй барьер – технологическая сборка. Но уже доказавшие свою эффективность в автопроме, разработки Передовой инженерной школы ТГУ «ГибридТех» по ультразвуковой сварке годятся и для сборки дронов, уверен директор ПИШ ТГУ Александр Селиванов. Замена клеевых соединений на ультразвуковые сокращает время сборки многократно, что критично для конвейера.

– Наш прямой заказчик сейчас – автопром. Есть опыт внедрения: разработанные в ПИШ ТГУ линии уже работают на АВТОВАЗе, показав надёжность, превосходящую корейское оборудование. Эти технологии мы готовы масштабировать на производство беспилотных систем, где пластиковые компоненты также требуют надёжной и быстрой сборки, – подчеркнул Александр Селиванов.

Александр Сергеев из технопарка «Жигулёвская долина» представил решения по форкамерно-факельному зажиганию.

– Эта технологии повышает тепловой КПД двигателей до 45% и сокращает трудоёмкость сборки в разы, – отметил специалист.

Отсутствие унификации – третий системный барьер, и Сергей Шумкин, начальник НПК-10 НПП «Исток» им. Шокина (Москва) привёл показательный пример: производители присылают сотни уникальных чертежей магнитов для электродвигателей, тогда как для серии нужно 5–10 типоразмеров. Аналогичная ситуация – с двигателями внутреннего сгорания, где сегодня фактически локализована лишь одна модель. Все сошлись во мнении, что без государственной координации и единого заказчика унификация невозможна.

Руководитель проекта производственной группы ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан) Антон Храмов поделился опытом подготовки кадров для массового производства БАС в условиях санкций, обозначив тем самым важнейший вопрос для развития отрасли беспилотников – кадровый. В основе представленной им модели – интеграция учебного процесса в производство. Студенты уже с первого семестра работают на предприятиях, получают зарплату и проходят обучение по программам, написанным под реальные задачи заводов. Преподаватели – действующие инженеры ОЭЗ «Алабуга». За пять лет такой подход позволил вырастить специалистов, способных работать на современном оборудовании и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, а лучшие воспитанники сразу после обучения могут управлять предприятием.

Подводя итоги, ректор ТГУ Михаил Криштал озвучил предложения участников, которые должны войти в итоговую резолюцию кадрового форума по беспилотным системам. В частности, необходимо провести опрос производителей для создания унифицированной линейки отечественных двигателей БАС с высоким ресурсом, сниженной удельной массой и высокой унификацией, а также определить количество двигателей, необходимых в каждом мощностном диапазоне.

– Это та задача, которая коррелирует с тем, что обсуждалось на комиссии по промышленности при Госсовете, которую возглавляет губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев, – подчеркнул Михаил Криштал.

Кроме того, в резолюцию предлагается включить мониторинг кадрового обеспечения специалистами по авиационным поршневым двигателям, анализ и корректировку бюджетных мест под потребности промышленности, проверку оснащённости вузов лабораторной базой, ревизию производителей для унификации комплектующих и анализ наиболее трудоёмких операций сборки БАС для кратного повышения производительности.

Объединить усилия науки и производства для решения стратегической задачи готовы и на федеральном уровне. Генеральный директор НПЦ БАС «Самара» Константин Яшин, возглавляющий рабочую группу по локализации при Правительстве РФ, подтвердил: разработки ТГУ уже доказали свою эффективность.

– С многими проектами, которые реализуются в Тольяттинском госуниверситете я знаком очень глубоко, видел, как они работают вживую, в том числе, ультразвуковая сварка. Мы готовы привлечь специалистов в дальнейшую работу именно в рамках нашей рабочей группы по локализации, потому что это вопрос стратегической значимости для государства в целом – как для развития гражданской сферы, так и для специального применения, – сказал Константин Яшин.