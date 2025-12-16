Министр Марк Шлеенков с рабочим визитом посетил Тольяттинский государственный университет 

«Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы»: ТГУ на пути к технологическому лидерству



16 декабря врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков с рабочим визитом посетил Тольяттинский государственный университет (ТГУ). Вуз – активный участник федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и проекта «Передовые инженерные школы».

Правительство Самарской области поддерживает программу развития Тольяттинского госуниверситета, которая направлена на достижение национальной цели «Технологическое лидерство», прежде всего в беспилотных системах, и в полной мере соответствует стратегии научно-технологического развития региона. На поддержку программы развития университета и конкретных научных и образовательных проектов в период с 2023 по 2025 годы из областного бюджета выделено финансирование на сумму порядка 90 млн рублей.

«Сегодня Тольяттинский государственный университет становится опорным вузом и для новой отрасли беспилотных систем. Ведётся активная работа с целью исполнения поручения Президента России Владимира Путина о формировании в регионе центра по развитию беспилотной авиации, в том числе о создании института беспилотной авиации на базе ТГУ. Сегодня исключительно важно, что при реализации проектов университет успешно интегрирует компетенции и инфраструктуру академических, научно-технических и индустриальных партнёров, ключевыми из которых являются АО «АВТОВАЗ» и компания «Транспорт будущего Самара»», – отметил Марк Шлеенков.

О необходимости усиления кооперации науки и производства

неоднократно говорил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Как председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» глава региона особое внимание акцентировал на развитии и внедрении беспилотных систем. «Беспилотные системы сегодня – это не только новые решения для транспорта и логистики, но и важный элемент укрепления суверенитета страны в сфере высоких технологий», - отмечал Вячеслав Федорищев. Для реализации этих задач регион привлекает различные инструменты, в том числе – участие в государственных программах.

Так, в 2025 году в рамках программы «Приоритет-2030» ТГУ реализует такие проекты как: «Цифровой университет: трансформация учебного процесса и сервисов на основе сквозных технологий (управление на основе данных, RPA, искусственный интеллект)» и «Экологический цифровой двойник региона Самарской области».

Также руководство университета продемонстрировало врио министра науки и высшего образования Самарской области успехи образовательной инициативы «ГибридТех», реализуемой совместно с предприятием «АВТОВАЗ». Программа включает подготовку инженеров и исследователей, работающих над созданием гибридных транспортных решений. Команда студентов и преподавателей ТГУ приняла участие во всероссийском инженерном соревновании Formula Student Russia 2025, заняв почетное третье место среди вузов-участников.

Студенты и аспиранты ТГУ получают финансовую поддержку министерства науки и высшего образования в форме грантов и премий за успешные исследования и разработки. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчёркивал, что наука всегда занимала важное место в жизни региона. Правительство области уделяет особое внимание развитию научного потенциала и внедрению инновационных технологий, поддерживает научные исследования и разработки, а также создаёт благоприятные условия для запуска новых проектов. Только в 2025 году трое представителей университета получили выплаты по итогам регионального конкурса, организованного правительством Самарской области. Два студента и один аспирант победили в областном конкурсе «Молодой учёный». Эти меры способствуют привлечению талантливых кадров и укреплению научного потенциала университета.

Фото: пресс-служба ТГУ