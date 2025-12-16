Я нашел ошибку
Главные новости:
На мероприятии отметили наградами наиболее активных волонтёров, наставников и молодёжных лидеров «Т Плюс».
Самарский филиал «Т Плюс» провел для молодых специалистов церемонию посвящения в энергетики
Оставив певице квартиру в Хамовниках.
РИА Новости: Верховный суд обязал Долину вернуть Лурье 112 миллионов рублей
Главное новогоднее мероприятие состоится на площади Куйбышева в ночь с 31 декабря на 1 января.
Ирина Калягина рассказала о готовности учреждений культуры региона к встрече Нового года и Рождества
От Самарской области обладателем Гран-при стал хор «Жемчужина» Детской музыкальной хоровой школы №1.
Самара приняла финал Всероссийского конкурса-фестиваля родительских хоров «Крылатое эхо Победы»
Участниками встречи стали более 70 студентов из трёх вузов региона. Многие из них уже занимаются политикой и являются частью молодёжного парламента.
Молодёжь и власть: в Самарской области состоялась открытая дискуссия между депутатами и будущими лидерами
Вуз – активный участник федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и проекта «Передовые инженерные школы».
Министр Марк Шлеенков с рабочим визитом посетил Тольяттинский государственный университет 
Отпевание пройдет в Храме Казанской иконы Божьей матери на ул. Вавилова, д. 2. Богослужение начнется в 10:00.
Самарский журналист Олег Новиков погиб на СВО
В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов.
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.45
-0.28
EUR 93.23
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Министр Марк Шлеенков с рабочим визитом посетил Тольяттинский государственный университет 

114
Вуз – активный участник федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и проекта «Передовые инженерные школы».

«Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы»: ТГУ на пути к технологическому лидерству


16 декабря врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков с рабочим визитом посетил Тольяттинский государственный университет (ТГУ). Вуз – активный участник федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и проекта «Передовые инженерные школы».
Правительство Самарской области поддерживает программу развития Тольяттинского госуниверситета, которая направлена на достижение национальной цели «Технологическое лидерство», прежде всего в беспилотных системах, и в полной мере соответствует стратегии научно-технологического развития региона. На поддержку программы развития университета и конкретных научных и образовательных проектов в период с 2023 по 2025 годы из областного бюджета выделено финансирование на сумму порядка 90 млн рублей.
«Сегодня Тольяттинский государственный университет становится опорным вузом и для новой отрасли беспилотных систем. Ведётся активная работа с целью исполнения поручения Президента России Владимира Путина о формировании в регионе центра по развитию беспилотной авиации, в том числе о создании института беспилотной авиации на базе ТГУ. Сегодня исключительно важно, что при реализации проектов университет успешно интегрирует компетенции и инфраструктуру академических, научно-технических и индустриальных партнёров, ключевыми из которых являются АО «АВТОВАЗ» и компания «Транспорт будущего Самара»», – отметил Марк Шлеенков.
О необходимости усиления кооперации науки и производства
неоднократно говорил  губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Как председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» глава региона особое внимание акцентировал на развитии и внедрении беспилотных систем. «Беспилотные системы сегодня – это не только новые решения для транспорта и логистики, но и важный элемент укрепления суверенитета страны в сфере высоких технологий», - отмечал Вячеслав Федорищев.  Для реализации этих задач регион привлекает различные инструменты, в том числе – участие в государственных программах. 
Так, в 2025 году в рамках программы «Приоритет-2030» ТГУ реализует такие проекты как: «Цифровой университет: трансформация учебного процесса и сервисов на основе сквозных технологий (управление на основе данных, RPA, искусственный интеллект)» и «Экологический цифровой двойник региона Самарской области».
Также руководство университета продемонстрировало врио министра науки и высшего образования Самарской области успехи образовательной инициативы «ГибридТех», реализуемой совместно с предприятием «АВТОВАЗ». Программа включает подготовку инженеров и исследователей, работающих над созданием гибридных транспортных решений. Команда студентов и преподавателей ТГУ приняла участие во всероссийском инженерном соревновании Formula Student Russia 2025, заняв почетное третье место среди вузов-участников.
Студенты и аспиранты ТГУ получают финансовую поддержку министерства науки и высшего образования в форме грантов и премий за успешные исследования и разработки. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчёркивал, что наука всегда занимала важное место в жизни региона. Правительство области уделяет особое внимание развитию научного потенциала и внедрению инновационных технологий, поддерживает научные исследования и разработки, а также создаёт благоприятные условия для запуска новых проектов. Только в 2025 году трое представителей университета получили выплаты по итогам регионального конкурса, организованного правительством Самарской области. Два студента и один аспирант победили в областном конкурсе «Молодой учёный». Эти меры способствуют привлечению талантливых кадров и укреплению научного потенциала университета.

 

Фото: пресс-служба ТГУ

Теги: Тольятти Университет

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
26 офицеров-артиллеристов будут выполнять воинский долг в рядах Вооружённых сил РФ в нескольких военных округах России, а также в Генеральном штабе.
01 августа 2025, 15:33
В ТГУ состоялся выпуск офицеров-артиллеристов
26 офицеров-артиллеристов будут выполнять воинский долг в рядах Вооружённых сил РФ в нескольких военных округах России, а также в Генеральном штабе. Образование
1155
К взаимодействию с российской стороной в области высшего образования у представителей КНР особый интерес.
30 июля 2025, 17:38
В Тольятти обсудили расширение сотрудничества с КНР в сфере высшего образования
К взаимодействию с российской стороной в области высшего образования у представителей КНР особый интерес. Новости Тольятти
1135
Развитие киберспорта в России является одним из ключевых направлений государственной молодежной политики.
25 марта 2025, 16:47
Интерес школьников к беспилотной авиации и киберспорту будут развивать на базе ПВГУС
Развитие киберспорта в России является одним из ключевых направлений государственной молодежной политики. Образование
3912
В центре внимания
В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов.
16 декабря 2025  16:39
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область»
165
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
16 декабря 2025  12:46
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
322
В Самаре на улицы города вышел «Интерактивный трамвай»
16 декабря 2025  11:55
В Самаре на улицы города вышел «Интерактивный трамвай»
233
Программа праздничных новогодних мероприятий сформирована в Самаре
16 декабря 2025  11:34
Программа праздничных новогодних мероприятий сформирована в Самаре
225
Всего 15 декабря на улицах Самары работали 368 человек и 370 единиц спецтехники
16 декабря 2025  09:44
Всего 15 декабря на улицах Самары работали 368 человек и 370 единиц спецтехники
240
Весь список