На мероприятии отметили наградами наиболее активных волонтёров, наставников и молодёжных лидеров «Т Плюс».
Самарский филиал «Т Плюс» провел для молодых специалистов церемонию посвящения в энергетики
Оставив певице квартиру в Хамовниках.
РИА Новости: Верховный суд обязал Долину вернуть Лурье 112 миллионов рублей
Главное новогоднее мероприятие состоится на площади Куйбышева в ночь с 31 декабря на 1 января.
Ирина Калягина рассказала о готовности учреждений культуры региона к встрече Нового года и Рождества
От Самарской области обладателем Гран-при стал хор «Жемчужина» Детской музыкальной хоровой школы №1.
Самара приняла финал Всероссийского конкурса-фестиваля родительских хоров «Крылатое эхо Победы»
Участниками встречи стали более 70 студентов из трёх вузов региона. Многие из них уже занимаются политикой и являются частью молодёжного парламента.
Молодёжь и власть: в Самарской области состоялась открытая дискуссия между депутатами и будущими лидерами
Вуз – активный участник федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и проекта «Передовые инженерные школы».
Министр Марк Шлеенков с рабочим визитом посетил Тольяттинский государственный университет 
Отпевание пройдет в Храме Казанской иконы Божьей матери на ул. Вавилова, д. 2. Богослужение начнется в 10:00.
Самарский журналист Олег Новиков погиб на СВО
В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов.
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область»
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область»

172
В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов.

Во вторник, 16 декабря, в Правительстве Самарской области состоялась встреча губернатора Вячеслава Федорищева с выпускниками комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область» – участниками специальной военной операции, ветеранами боевых действий и членами их семей. В мероприятии также приняли участие врио заместителя председателя Правительства – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк и врио заместителя председателя Правительства Самарской области Регина Воробьева.

Обращаясь к присутствующим, Вячеслав Федорищев отметил значимость встречи с защитниками Отечества, которые, пройдя большой путь военной службы, в настоящее время реализуют себя в гражданской жизни – в непростом, но важном деле – бизнесе.

Отметим, что программа поддержки участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и их семей, реализуемая в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», является важным элементом комплексной работы областного правительства, нацеленной на социальную и профессиональную адаптацию защитников Отечества, их интеграцию в экономическую жизнь региона.

Глава региона подчеркнул, что программа «СВОё Дело. Самарская область», по сути, была подготовлена по предложениям таких же, как они, ребят, вернувшихся домой и выбравших для себя бизнес-направление. Он отметил, что путь предпринимателя непрост и требует большого количества знаний, в том числе юридических, но дело это очень благородное. Это и повлияло на создание в регионе такой программы поддержки.

В течение трех месяцев порядка ста слушателей первого потока под руководством экспертов и наставников проходили обучающий цикл, направленный на формирование и детальную проработку конкретных бизнес-проектов, включая консультации по мерам господдержки и развитие предпринимательских навыков. На минувшей неделе в центре «Мой бизнес» состоялся финал программы, где участники защитили разработанные бизнес-проекты в различных отраслях – от производства и строительства до сферы услуг.

«Уверен, что с вашей волей и старанием все получится, – сказал губернатор. – Нам важно, чтобы программа по-настоящему работала: и в образовательной части, и в части предоставления финансовых и нефинансовых возможностей».

В ходе встречи состоялся живой диалог: участники первого потока смогли обратиться к губернатору и обсудить волнующие их вопросы, выбранные пути решения, связанные с реализацией бизнес-идей. Так, супруга бойца СВО Анна Добровольская из Октябрьска рассказала о своем проекте об организации спортивно-патриотического клуба «Сила духа», деятельность которого будет направлена на вовлечение молодежи в здоровый образ жизни, коллективный досуг и отвлечение от гаджетов. По ее словам, участие в комплексной программе придало уверенности в реализации намеченных планов.

Глава региона подчеркнул, что важно правильно «упаковать» идею в бизнес-проект, а для этого тоже необходима помощь. В связи с этим программу необходимо дополнить прикладным модулем, в том числе предусмотреть определение кураторов, которые смогут оказывать помощь в оформлении заявок на получение грантов, а также в предпринимательской деятельности в целом.

Как отметил Павел Финк, сопровождение выпускника программы до момента начала реализации проекта – это одна из задач. Было предложено для каждого начинающего предпринимателя определить наставника из числа действующих для постоянного сопровождения и передачи успешного опыта.

Руководитель области поддержал такую инициативу: «Обеспечьте, чтобы у каждого, кто действительно хочет заниматься бизнесом, появился наставник. Это может быть представитель нашей инфраструктуры поддержки или действующий предприниматель. Чтобы не получилось так, что люди получили базовые знания, но не знают, как сделать первый шаг и к кому обратиться за помощью».

Прямо на встрече первым наставником стала Регина Воробьева. Врио заместителя председателя Правительства Самарской области будет помогать Анне Добровольской в реализации ее гражданско-патриотической инициативы.

В ходе общения выпускники программы поблагодарили главу региона за ее создание. «Прекрасный проект, который помог разобраться в таких вещах, как финансовая грамотность, ведение бизнеса, продвижение своего проекта. Это очень нужный проект, и однозначно хочется, чтобы он продолжался. Важно, чтобы была адресная помощь», – отметил Александр Бородачев, рассказав о своем проекте по производству натуральных сыродавленных растительных масел и сопутствующих экопродуктов. Он отметил, что участие в программе помогло ему прокачать навыки по ведению бизнеса.

По итогам обучения 76 выпускников получат сертификаты о прохождении курса. Это открывает для них доступ к дополнительным мерам поддержки, включая гранты и льготные финансовые инструменты.

Кроме того, выпускники программы «СВОё Дело. Самарская область» получат возможность участвовать в таких проектах, как «СВОё дело с Ростех», где они смогут реализовать свои идеи в реальные технологии и интегрировать их в промышленное производство, «Новое звание – предприниматель», а также пользоваться инфраструктурой поддержки малого и среднего бизнеса в регионе, включая участие в программах и мероприятиях, реализуемых в региональном и муниципальных центрах «Мой бизнес».

Вместе с тем в Самарской области продолжается реализация еще одной региональной программы – «Школа героев», запущенной по инициативе главы региона в 2024 году для адаптации бойцов СВО в мирной жизни. За это время, став продолжением федерального образовательного проекта «Время героев», она доказала свою эффективность: многие ее выпускники работают на государственных и муниципальных должностях, применяя полученные знания для развития области.

В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов: «Проекты разные, но все по-своему важны. Рад, что у вас получилось пройти обучение. Это важный шаг, который позволяет получить минимальную базу для того, чтобы двигаться дальше и создавать свое дело», – резюмировал Вячеслав Федорищев.

 

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания

