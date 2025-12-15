Я нашел ошибку
Главные новости:
В турнире сыграли восемь сильнейших команд страны. «Ладе» не удалось добиться побед в матчах с сильными соперниками, но команда получила ценный игровой опыт.
Следж-хоккейный клуб «Лада» дебютировал в Высшей лиге ЧР
Святки, как и другие народные праздники, имели глубокий смысл - в них человек наиболее остро ощущал себя одновременно личностью и частью коллектива.
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Глава региона отметил важность комплексных мероприятий, направленных на поддержку молодых семей и создание условий для повышения рождаемости.
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области в 2026 году увеличат квоты на бесплатное ЭКО
Территориальный кадровый центр Кинель‑Черкасского района возглавил Всероссийский рейтинг по результатам мониторинга качества клиентского опыта в 2025 году, который проводит Федеральный центр компетенций в сфере занятости ФГБУ «ВНИИ труда». 
Кадровые центры региона – в лидерах по качеству и эффективности работы
Важно помнить, что за нарушение режима охранных зон действует административная ответственность.
Ещё 60 памятников природы региона под двойной защитой
Майонез не получится заменить в оливье или в мимозе, зато есть множество рецептов, где присутствие майонеза необязательно.
Эксперт рассказал о полезных альтернативах майонезу в новогодних салатах
Участники вместе изготовили новогодние игрушки, погрузившись в атмосферу праздника и доброго настроения.
Сотрудники УИИ УФСИН СО провели занятие для матерей с детьми
В областном финале приняли участие 19 команд младшей и взрослой возрастных групп со всего региона. Команды представили творческие номера о важности безопасного поведения на дороге.
В губернии подвели итоги областного творческого конкурса‑фестиваля «ЮИД – за безопасный мир!»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
0.39
EUR 93.56
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области в 2026 году увеличат квоты на бесплатное ЭКО

84
Глава региона отметил важность комплексных мероприятий, направленных на поддержку молодых семей и создание условий для повышения рождаемости.

В понедельник, 15 декабря, в ходе оперативного совещания под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева были рассмотрены ключевые меры по улучшению показателей рождаемости в регионе в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семьи».

О ключевых проблемах и их решениях доложил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. Так, на данный момент выделены основные направления работы: увеличение качества и доступности репродуктивных услуг и диспансеризация населения.

«Выработанный межведомственный механизм и алгоритм сопровождения по выполнению диспансеризации показывает свою эффективность, поэтому мы продолжим данную активную работу», – дополнил Андрей Орлов.

В 2024 году территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи было предусмотрено 1726 квот на проведение ЭКО. По поручению Вячеслава Федорищева количество квот было увеличено до 2311. В   2026 году будет проработан вопрос выделения дополнительных 300 квот.

На данный момент в Самарской области также реализуются мероприятия по проведению обследований, не предусмотренных системой обязательного медицинского страхования, в рамках бесплатного прохождения подготовительного этапа программы экстракорпорального оплодотворения. До конца года исследования будут проведены для 500 пар.

Глава региона отметил важность комплексных мероприятий, направленных на поддержку молодых семей и создание условий для повышения рождаемости, а также поручил заместителю председателя Правительства Самарской области Регине Воробьевой заняться разработкой соответствующей программы.

«Программу по повышению рождаемости на 2026 год необходимо усилить. Поддержка семей и создание условий для рождения детей – наш приоритет. Мы будем развивать меры, которые обеспечат устойчивое демографическое развитие региона», – отметил Вячеслав Федорищев.

Реализуемые меры и инициативы помогут обеспечить повысить уровень репродуктивного здоровья населения и создать условия для увеличения рождаемости. 

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С застройкой в Ленинском, Красноглинском и Октябрьском районах Самары. Реализация проектов позволит обеспечить ввод более 173 тысяч квадратных метров жилья. 
15 декабря 2025, 17:09
Эксперты Градсовета Самарской области утвердили мастер-планы комплексной застройки трех территорий в Самаре 
С застройкой в Ленинском, Красноглинском и Октябрьском районах Самары. Реализация проектов позволит обеспечить ввод более 173 тысяч квадратных метров жилья.  Благоустройство
132
В Самарской области по поручению губернатора создадут постоянный штаб для устранения последствий непогоды.
15 декабря 2025, 15:57
Губернатор Федорищев поручил усилить взаимодействие структур и ведомств Самарской области для устранения аварийных ситуаций
В Самарской области по поручению губернатора создадут постоянный штаб для устранения последствий непогоды. Политика
264
Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы.
14 декабря 2025, 19:15
В Самарской области прошел оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений электроснабжения 
Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы. Политика
601
В центре внимания
Глава региона отметил важность комплексных мероприятий, направленных на поддержку молодых семей и создание условий для повышения рождаемости.
15 декабря 2025  18:12
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области в 2026 году увеличат квоты на бесплатное ЭКО
71
С застройкой в Ленинском, Красноглинском и Октябрьском районах Самары. Реализация проектов позволит обеспечить ввод более 173 тысяч квадратных метров жилья. 
15 декабря 2025  17:09
Эксперты Градсовета Самарской области утвердили мастер-планы комплексной застройки трех территорий в Самаре 
132
В Самарской области по поручению губернатора создадут постоянный штаб для устранения последствий непогоды.
15 декабря 2025  15:57
Губернатор Федорищев поручил усилить взаимодействие структур и ведомств Самарской области для устранения аварийных ситуаций
265
На контейнерных площадках Самары появились зелёные боксы для сбора текстиля
15 декабря 2025  13:48
На контейнерных площадках Самары появились зелёные боксы для сбора текстиля
199
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
15 декабря 2025  12:15
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
256
Весь список