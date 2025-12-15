По решению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области в 2026 году увеличат квоты на бесплатное ЭКО

В понедельник, 15 декабря, в ходе оперативного совещания под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева были рассмотрены ключевые меры по улучшению показателей рождаемости в регионе в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семьи».

О ключевых проблемах и их решениях доложил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. Так, на данный момент выделены основные направления работы: увеличение качества и доступности репродуктивных услуг и диспансеризация населения.

«Выработанный межведомственный механизм и алгоритм сопровождения по выполнению диспансеризации показывает свою эффективность, поэтому мы продолжим данную активную работу», – дополнил Андрей Орлов.

В 2024 году территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи было предусмотрено 1726 квот на проведение ЭКО. По поручению Вячеслава Федорищева количество квот было увеличено до 2311. В 2026 году будет проработан вопрос выделения дополнительных 300 квот.

На данный момент в Самарской области также реализуются мероприятия по проведению обследований, не предусмотренных системой обязательного медицинского страхования, в рамках бесплатного прохождения подготовительного этапа программы экстракорпорального оплодотворения. До конца года исследования будут проведены для 500 пар.

Глава региона отметил важность комплексных мероприятий, направленных на поддержку молодых семей и создание условий для повышения рождаемости, а также поручил заместителю председателя Правительства Самарской области Регине Воробьевой заняться разработкой соответствующей программы.

«Программу по повышению рождаемости на 2026 год необходимо усилить. Поддержка семей и создание условий для рождения детей – наш приоритет. Мы будем развивать меры, которые обеспечат устойчивое демографическое развитие региона», – отметил Вячеслав Федорищев.

Реализуемые меры и инициативы помогут обеспечить повысить уровень репродуктивного здоровья населения и создать условия для увеличения рождаемости.