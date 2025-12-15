Эксперты Градсовета Самарской области утвердили мастер-планы комплексной застройки трех территорий в Самаре 

В министерстве градостроительной политики Самарской области состоялось очередное заседание Градостроительного совета Самарской области, который в 2025 году возобновил свою работу по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в целях перезагрузки градостроительной сферы региона.

Экспертным сообществом во главе с заместителем председателя правительства Самарской области Виталием Шабалатовым были рассмотрены 4 мастер-плана застройки территорий Самары, которые предложены к реализации в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ). Механизм КРТ предусматривает создание социальной инфраструктуры вокруг новой жилой застройки для обеспечения комфортного и безопасного проживания и в настоящее время является приоритетным механизмом градостроительного планирования в Самарской области.

После активных обсуждений эксперты градсовета одобрили к реализации три из четырех мастер-планов с застройкой в Ленинском, Красноглинском и Октябрьском районах Самары. Реализация проектов позволит обеспечить ввод более 173 тысяч квадратных метров жилья.

Благодаря механизму КРТ инвесторы предусмотрели строительство двух детских садов и корпуса школы на 525 мест. Также запланировано устройство парковочных мест, в том числе строительство двухуровневых паркингов, озеленение территории, создание дополнительных пешеходных зон и объектов дорожной инфраструктуры.

Утверждение мастер-планов на Градостроительном совете Самарской области – это начальный этап реализации градостроительных проектов в регионе. Всего за период работы Градсовета через экспертное обсуждение прошли более 20 мастер-планов.

Этап согласования мастер-планов позволяет учесть возможные изменения территорий в будущем, социальную инфраструктуру, архитектурные решения и социальные объекты. Утвержденный мастер-план является гарантией и для инвестора, так как позволяет на начальном этапе рассчитать риски реализации будущего проекта и его маржинальность.

Второй этап предусматривает подготовку инвестором проектной документации, которая в обязательном порядке должна пройти публичные обсуждения. Только заручившись поддержкой общественности и жителей, застройщик сможет приступить к реализации проекта и получить соответствующие согласования.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области