Спортсмены региона померились силами с призером Олимпиады

В Башкортостане состоялись соревнования по ски-альпинизму в дисциплине «командная гонка». Гонка прошла в рамках чемпионата России по альпинизму. Дистанция включала подъем и спуск на лыжах и подъем по скальному участку - элемент технического альпинизма.

В соревнованиях принимали участие сильнейшие ски-альпинисты, в том числе серебряный призер зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо, чемпион Европы Никита Филиппов.

Никита Филиппов, представляющий Камчатский край, в паре с Андреем Федоровым из Санкт-Петербурга стали чемпионами России. Команда Самарской области - Сергей Африкантов и Сергей Лаптев - стали шестыми. В командной гонке среди женщин спортсменка из Самарской области Елена Петрова в паре с Алиной Ромашовой из Москвы заняли пятое место.

Фото: Самарский спорт