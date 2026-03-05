Спортсмены региона померились силами с призером Олимпиады

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарском государственном аграрном университете прошёл мастер-класс по управлению БАС для будущих агрономов и инженеров.
Ветераны СВО региона обучают студентов аграрного университета управлению «цифровым небом»
4 марта на улицах Самары стартовала традиционная профилактическая акция «Цветы для автоледи».
Сотрудники самарской Госавтоинспекции дарят весеннее настроение автоледи
В Самарской области подвели промежуточные итоги внедрения чат-бота записи на прием к врачу.
Более 110 тысяч жителей региона записались на прием к врачу через мессенджер MAX
В Самарской области с 11 по 16 мая 2026 года пройдет Всероссийский добровольческий слёт
В Самарской области пройдет Всероссийский добровольческий слёт  
4 марта Самарская область приняла участие в очередном Всероссийском тренировочном мероприятии в рамках подготовки к ЕГЭ 2026 года.
В губернии прошла апробация ЕГЭ: Самарская область готова к экзаменационной кампании 2026 года
Мера поддержки будущих мам, запущенная по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, набирает обороты: с начала 2026 года ею воспользовались более 50 жительниц Самарской области.
«Это очень значимая помощь для нашей семьи»: в Самарской области поддерживают будущих мам
Чтобы помочь в выборе подарка на 8 марта, эксперты Билайн.Аналитики проанализировали обезличенные данные и узнали, какими мобильными приложениями женщины пользовались чаще в преддверии праздника.
Женщины стали чаще искать яркие впечатления перед 8 марта
3 и 4 марта в Самаре состоялись игры полуфинала Самарского дивизиона детского КВН.
В Самаре определили финалистов детской лиги КВН
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.8
0.19
EUR 90.75
0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Спортсмены региона померились силами с призером Олимпиады

150
В Башкортостане состоялись соревнования по ски-альпинизму в дисциплине «командная гонка». Гонка прошла в рамках чемпионата России по альпинизму.

В Башкортостане состоялись соревнования по ски-альпинизму в дисциплине «командная гонка». Гонка прошла в рамках чемпионата России по альпинизму. Дистанция включала подъем и спуск на лыжах и подъем по скальному участку - элемент технического альпинизма.

В соревнованиях принимали участие сильнейшие ски-альпинисты, в том числе серебряный призер зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо, чемпион Европы Никита Филиппов.

Никита Филиппов, представляющий Камчатский край, в паре с Андреем Федоровым из Санкт-Петербурга стали чемпионами России. Команда Самарской области - Сергей Африкантов и Сергей Лаптев - стали шестыми. В командной гонке среди женщин спортсменка из Самарской области Елена Петрова в паре с Алиной Ромашовой из Москвы заняли пятое место.

 

Фото: Самарский спорт

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
4 марта на улицах Самары стартовала традиционная профилактическая акция «Цветы для автоледи».
05 марта 2026, 16:11
Сотрудники самарской Госавтоинспекции дарят весеннее настроение автоледи
4 марта на улицах Самары стартовала традиционная профилактическая акция «Цветы для автоледи». Общество
26
В Самарской области подвели промежуточные итоги внедрения чат-бота записи на прием к врачу.
05 марта 2026, 15:59
Более 110 тысяч жителей региона записались на прием к врачу через мессенджер MAX
В Самарской области подвели промежуточные итоги внедрения чат-бота записи на прием к врачу.   Общество
89
В Самарской области с 11 по 16 мая 2026 года пройдет Всероссийский добровольческий слёт
05 марта 2026, 15:48
В Самарской области пройдет Всероссийский добровольческий слёт  
В Самарской области с 11 по 16 мая 2026 года пройдет Всероссийский добровольческий слёт Общество
119
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
169
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1490
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
646
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
1257
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
603
Весь список