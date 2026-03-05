В преддверии 8 Марта сотрудники самарской Госавтоинспекции дарят весеннее настроение автоледи!

4 марта на улицах областной столицы стартовала традиционная профилактическая акция «Цветы для автоледи». Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции Самары её проводят представители одной из городских радиостанций.

Главная цель мероприятия - поздравить женщин-водителей с наступающим Международным женским днём и напомнить о соблюдении правил дорожного движения.

В первый день акции к поздравлениям присоединился руководитель самарской Госавтоинспекции, подполковник полиции Сергей Шепелев, который лично вручил первые весенние цветы и пожелал счастливых и безопасных поездок.

Акция продлится до праздничных выходных. Дорожные полицейские напоминают: С наступающим праздником, милые женщины! Пусть дорога всегда будет доброй и безопасной!

Фото: ГАИ СО