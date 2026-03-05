На региональных трассах работает более 350 единиц спецтехники из‑за снегопада

Сегодня в большинстве районов Самарской области наблюдаются осадки в виде снега с дождём и низовой метелью. Температура воздуха — от -1 до -13°C.

На фото — работа комбинированных дорожных машин (КДМ) на Московском шоссе. Спецтехника выполняет механическое подметание проезжей части и обрабатывает покрытие противогололёдными материалами, предотвращая образование наледи.

Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на региональных трассах задействовано более 350 единиц спецтехники, в том числе 111 КДМ.

Если вы за рулем:

· Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, соответствующие погоде

· Будьте внимательны при движении рядом со спецтехникой, избегайте резких манёвров и обгонов в зоне работы КДМ.

Фото: скриншот видео минтранс СО