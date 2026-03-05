Во взрослой поликлинике Куйбышевского района проводят ремонт и внедряют бережливые технологии

Я нашел ошибку
5 марта на дорогах региона -  снежная «каша», идёт мокрый снег, местами образуется наледь. Покрытие проезжей части становится скользким, ухудшается видимость.
"С первого сентября этого года должна будет заработать норма по ограничению количества карт в одном банке".
10 марта в 18:00 в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет бенефис заслуженной артистки РФ Людмилы Гавриловой.
В Самарской больнице №10 продолжается масштабное обновление взрослого поликлинического отделения №1. Работы проводятся за счет средств областного бюджета.
В первом этапе турнира приняли участие 737 команд юношей и 602 команды девушек - всего 5442 школьников.
Почти 1,5 млн цветов подготавливают для украшения Самары в 2026 году.
Представители компании «ГЕДОКОРП» стали участниками 25-й международной выставки «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2026».
Регулярные экспресс-маршруты № 222 «Самара – Аэропорт Курумоч» и № 333 «Тольятти – Аэропорт Курумоч» стали востребованным видом транспорта для жителей и гостей региона.
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
В Самарской больнице №10 продолжается масштабное обновление взрослого поликлинического отделения №1. Работы проводятся за счет средств областного бюджета.

Ремонт начался в 2025 году, он проводится поэтапно и планируется к полному завершению летом текущего года.

На сегодняшний день по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и благодаря поддержке Правительства региона полностью отремонтированы второй и третий этажи здания.

С 1 февраля текущего года подрядная организация приступила к ремонтным работам на первом этаже. Уже выполнены демонтажные работы, полностью заменены оконные конструкции, подготовлено основание пола. В настоящее время ведётся монтаж электросетей и подготовка стен к чистовой отделке.

«Как только установится положительная температура, начнутся наружные работы - обновление входных групп с организацией доступа для маломобильных граждан, отделка фасада и обновление наружных коммуникаций, – рассказал главный врач Дмитрий Лисица, – Параллельно с ремонтом мы организовываем работу регистратуры по принципу бережливого производства. Кроме того, в этом году по нацпроекту нам поступит новый флюорографический аппарат, под установку которого ведутся ремонтные работы».

Модернизация первичного звена здравоохранения - важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

