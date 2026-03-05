Во взрослой поликлинике Куйбышевского района проводят ремонт и внедряют бережливые технологии

В Самарской больнице №10 продолжается масштабное обновление взрослого поликлинического отделения №1. Работы проводятся за счет средств областного бюджета.

Ремонт начался в 2025 году, он проводится поэтапно и планируется к полному завершению летом текущего года.

На сегодняшний день по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и благодаря поддержке Правительства региона полностью отремонтированы второй и третий этажи здания.

С 1 февраля текущего года подрядная организация приступила к ремонтным работам на первом этаже. Уже выполнены демонтажные работы, полностью заменены оконные конструкции, подготовлено основание пола. В настоящее время ведётся монтаж электросетей и подготовка стен к чистовой отделке.

«Как только установится положительная температура, начнутся наружные работы - обновление входных групп с организацией доступа для маломобильных граждан, отделка фасада и обновление наружных коммуникаций, – рассказал главный врач Дмитрий Лисица, – Параллельно с ремонтом мы организовываем работу регистратуры по принципу бережливого производства. Кроме того, в этом году по нацпроекту нам поступит новый флюорографический аппарат, под установку которого ведутся ремонтные работы».

Модернизация первичного звена здравоохранения - важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Фото: минздрав СО