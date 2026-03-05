Я нашел ошибку
Главные новости:
Школьники в РФ получат возможность сдать пробный ЕГЭ в новом формате
Школьники в РФ получат возможность сдать пробный ЕГЭ в новом формате
Врач предупредил о риске спутать аллергию с инфекцией весной
Врач предупредил о риске спутать аллергию с инфекцией весной
В рамках пятого открытого отбора в отряд космонавтов «Роскосмоса» приветствуются и ожидаются заявки от женщин.
Кононенко: «Роскосмос» ждет заявки от женщин в отряд космонавтов
Каждая беременность уникальна, поэтому важно учитывать индивидуальные рекомендации врача, подчеркнула врач акушер-гинеколог Наталья Назаренко.
Врач акушер-гинеколог Самарского кардиодиспансера назвала 9 правил питания в период беременности
Врио заместителя председателя правительства Самарской области Регина Воробьева отметила, что подобный конгресс впервые проходит на территории Самарского региона и поблагодарила коллег за доверие:
В Самаре прошел Конгресс общества специалистов по сердечной недостаточности ПФО
4 марта "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Оренбург". Матч закончился победой "Крыльев" со счетом 2:0.
"Крылья Советов" обыграли "Оренбург" и вышли в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России
В среду, 4 марта, региональное правительство утвердило дорожную карту по продвижению научно-популярного туризма до 2030 года.
Правительство Самарской области утвердило программу развития научно-популярного туризма до 2030 года
По окончании матча 4 марта, к 21:30, на остановочном пункте «Самара Арена» пассажиров будут ожидать дополнительные трамваи и автобусы.
Дополнительный общественный транспорт подадут после футбольного матча 4 марта в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.8
0.19
EUR 90.75
0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач предупредил о риске спутать аллергию с инфекцией весной

68
Врач предупредил о риске спутать аллергию с инфекцией весной

Весной организм оказывается между желанием перейти на «весенний режим» и сохраняющимся зимним истощением, поэтому чаще всего страдает здоровье, а основной удар принимают респираторные вирусы. Об этом рассказал невролог, руководитель «АЙТИМЕДЛАБС» Али Исмаилов в среду, 4 марта.

По его словам, конец февраля и март создают благоприятные условия для распространения респираторных инфекций: перепады температуры, сухой воздух, а также большое количество людей в транспорте, офисах и школах. В результате человек может почувствовать улучшение после простуды, но затем симптомы возвращаются — повышается температура и усиливается кашель, отметил эксперт в беседе с Lenta.Ru.

В это время также часто начинается сезонная аллергия. Она может проявляться насморком и зудом в глазах без температуры. По его словам, в результате можно совершить типичную ошибку — лечить аллергию как инфекцию, а инфекцию — как аллергию, уточняет RT.

Исмаилов добавил, что весной особенно чувствительной становится нервная система. После вирусных заболеваний может возникать поствирусная астения, сопровождающаяся головными болями, мигренями, напряжением в шее и плечах, головокружением и ощущением «тумана». По его словам, подобные симптомы часто связаны с недосыпом, стрессом, инфекциями или аллергией.

Кроме того, в весенний период нередко обостряются проблемы с позвоночником, которые в быту называют остеохондрозом. Переохлаждение, ветер и мокрая одежда могут вызывать мышечные спазмы, что приводит к болям в пояснице, лопатке или руке. Врач подчеркнул, что в этот период важно избегать переохлаждения и защищать шею и поясницу от холодного ветра.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Врач предупредил о риске спутать аллергию с инфекцией весной
5 марта 2026  09:07
Врач предупредил о риске спутать аллергию с инфекцией весной
68
Каждая беременность уникальна, поэтому важно учитывать индивидуальные рекомендации врача, подчеркнула врач акушер-гинеколог Наталья Назаренко.
4 марта 2026  22:47
Врач акушер-гинеколог Самарского кардиодиспансера назвала 9 правил питания в период беременности
383
Врио заместителя председателя правительства Самарской области Регина Воробьева отметила, что подобный конгресс впервые проходит на территории Самарского региона и поблагодарила коллег за доверие:
4 марта 2026  22:04
В Самаре прошел Конгресс общества специалистов по сердечной недостаточности ПФО
376
4 марта - Всемирный день борьбы с ожирением.
4 марта 2026  16:57
Минздрав СО: краткие рекомендации о питании
445
россияне начали обращаться в больницы с укусами клещей
4 марта 2026  10:11
Россияне начали обращаться в больницы с укусами клещей
377
Отделение реабилитации для пациентов с нарушениями функции центральной нервной системы начало работать со 2 марта на базе Сызранской центральной городской и районной больницы.
3 марта 2026  19:55
Жители Правобережья Волги будут проходить медицинскую реабилитацию в современных условиях
649
НИПТ бесплатно по показаниям: в Самарской области расширяют доступность дородовой диагностики и профилактики тяжелых врожденных заболеваний.
3 марта 2026  16:20
В регионе расширяют доступность дородовой диагностики и профилактики врожденных заболеваний
649
Заболеваемость ОРВИ в Самарском регионе растет
3 марта 2026  13:09
Заболеваемость ОРВИ в Самарском регионе растет
492
2 марта  врач-микробиолог Вера Сережина рассказала, что весной в организме происходят перестройки из-за перепадов температур, увеличения светового дня и гиповитаминоза, что может приводить к обострению хронических заболеваний.
2 марта 2026  21:33
Врач предупредила о весеннем обострении заболеваний
778
Профессор кафедры акушерства и гинекологии ИПО СамГМУ, д.м.н., доцент Мария Каганова, отметила , что подготовку будущей маме нужно начинать с визита к врачу акушеру-гинекологу.
2 марта 2026  20:45
Профессор СамГМУ назвала 8 простых правил подготовки к беременности
1017
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16035
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1460
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
614
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
1102
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
582
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
664
Весь список