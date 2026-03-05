Врач предупредил о риске спутать аллергию с инфекцией весной

Весной организм оказывается между желанием перейти на «весенний режим» и сохраняющимся зимним истощением, поэтому чаще всего страдает здоровье, а основной удар принимают респираторные вирусы. Об этом рассказал невролог, руководитель «АЙТИМЕДЛАБС» Али Исмаилов в среду, 4 марта.

По его словам, конец февраля и март создают благоприятные условия для распространения респираторных инфекций: перепады температуры, сухой воздух, а также большое количество людей в транспорте, офисах и школах. В результате человек может почувствовать улучшение после простуды, но затем симптомы возвращаются — повышается температура и усиливается кашель, отметил эксперт в беседе с Lenta.Ru.

В это время также часто начинается сезонная аллергия. Она может проявляться насморком и зудом в глазах без температуры. По его словам, в результате можно совершить типичную ошибку — лечить аллергию как инфекцию, а инфекцию — как аллергию, уточняет RT.

Исмаилов добавил, что весной особенно чувствительной становится нервная система. После вирусных заболеваний может возникать поствирусная астения, сопровождающаяся головными болями, мигренями, напряжением в шее и плечах, головокружением и ощущением «тумана». По его словам, подобные симптомы часто связаны с недосыпом, стрессом, инфекциями или аллергией.

Кроме того, в весенний период нередко обостряются проблемы с позвоночником, которые в быту называют остеохондрозом. Переохлаждение, ветер и мокрая одежда могут вызывать мышечные спазмы, что приводит к болям в пояснице, лопатке или руке. Врач подчеркнул, что в этот период важно избегать переохлаждения и защищать шею и поясницу от холодного ветра.