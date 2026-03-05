В России проведут мини-парады на юбилеи ветеранов боевых действий

В России инициировано новое направление проведения мини-парадов, они приурочены юбилеям ветеранов боевых действий. Формат мини-парада предусматривает торжественное поздравление одного юбиляра в удобном и заранее согласованном месте.

Новое направление персональных поздравлений героев Отечества развивается командой из Самарской области, которая в 2019 году инициировала проведение в России мини-парадов у домов ветеранов Великой Отечественной войны. Для системного развития проекта команда зарегистрировала автономную некоммерческую организацию АНО «Мини-парады».

«В 2026 году уже спланировано к проведению 18 мини-парадов для ветеранов, которым исполняется 40 и 50 лет, в семи регионах России,

в том числе в Самарской области. Мы призываем все общественные организации, образовательные учреждения, молодежные объединения

и добровольческие команды присоединяться к организации мини-парадов на юбилеи наших защитников. Они заслуживают этого внимания. На нашем сайте размещены методики поиска юбиляров и организации таких мини-парадов, инструкция по обеспечению безопасности, положение о конкурсе на лучший мини-парад и другая полезная информация. Со своей стороны мы готовы оказать организаторам информационную и финансовую поддержку, согласовать проведение мини-парада с силовыми ведомствами», - отметил представитель АНО «Мини-парады» Федор Антонов.

Мини-парады направлены на укрепление преемственности поколений, сохранение исторической памяти и выражение общественного признания заслуг ветеранов. Проведение мероприятий на местах позволяет вовлекать местные сообщества и обеспечивать адресный, уважительный формат поздравления.