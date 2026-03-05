В Самарской области стартовал первый в этом году поток программы «Наставничество»

В Самарской области стартовало обучение первого в 2026 году потока образовательной программы «Наставничество», которую АНОО ДПО «Таволга» реализует совместно с министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Программа нацелена на привлечение и удержание кадров на предприятиях и в учреждениях и рассчитана на тех, кто отвечает за развитие персонала и готов выстраивать систему передачи опыта внутри своей организации. Обучение проходит в очно-заочном формате с использованием дистанционных технологий. В программу вошли лекционные и практические модули по целеполаганию, инструментам наставничества, законодательным основам, разработке локальных нормативных актов, возрастной психологии и конфликтологии. Слушатели не просто изучают теорию, а создают работающие инструменты для своих организаций.

Каждый участник нового потока начнет работу с диагностики компетенций, это позволит сформировать индивидуальный профиль. Параллельно участники создадут персональный справочник внедрения наставничества. Это рабочий документ, в котором пошагово прописываются действия по запуску системы внутри конкретного предприятия. Финалом станет защита проектов внедрения.

На первой встрече участники нового потока обсудили роль наставничества как стратегического инструмента для удержания и развития кадров, а также его значение для социально-экономического развития региона.

О результатах реализации программы «Наставничество» в прошлом году рассказал врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Сергей Курсов.

«Участники программы реализовали более 40 проектов. Среди них — смотровая площадка «Волжская жемчужина», до которой можно добраться на электропоезде, и туристический маршрут выходного дня в Сызрани, а также проекты в сфере здравоохранения, включая паллиативный центр на базе онкодиспансера, — прокомментировал Сергей Курсов. — При подготовке обновленных модулей программы был учтен опыт предыдущих лет, усилили подготовку наставников. Те, кто выбирает эту роль, проходят дополнительное обучение и получают квалификацию, позволяющую системно передавать знания. Поэтому уверен, что третий поток будет не менее эффективным, чем предыдущие два».

Участники образовательной программы узнали, как будет строиться обучение, и поделились своими ожиданиями от процесса. Елена Калимуллова, заведующая аптекой Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина, рассказала, что о программе узнала от кадровой службы. Она считает наставничество необходимым инструментом для адаптации новых сотрудников.

«Теоретических знаний, с которыми приходят молодые специалисты, недостаточно, — отметила Елена Калимуллова. — Нужно объяснять, как устроена работа на практике. Важно показать сотрудникам и со средним, и с высшим фармацевтическим образованием, как эффективно и быстро встроиться в уже действующую систему. Фармацевтическая отрасль развивается вместе с медициной, поэтому качественная передача опыта становится частью устойчивости всей системы».

Глобальные цели образовательной программы — снизить текучесть кадров в организациях, ускорить адаптацию сотрудников и укрепить корпоративную культуру.

Фото – Минтруд Самарской области