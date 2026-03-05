Я нашел ошибку
Главные новости:
Разрыв сократился до 24 тыс. руб.: вторичный рынок Самары почти догнал новостройки
Разрыв сократился до 24 тыс. руб.: вторичный рынок Самары почти догнал новостройки
в России введут электронное взыскание долгов за ЖКУ к 2027 году
В России введут электронное взыскание долгов за ЖКУ к 2027 году
В Тольятти состоялось общественное обсуждение концепции проекта туристского кода в границах туристического центра города
В Тольятти состоялось общественное обсуждение концепции проекта туристского кода в границах туристического центра города
Виталий Шабалатов провел заседание Правительства Самарской области
Виталий Шабалатов провел заседание Правительства Самарской области
В Красноярском районе началась реконструкция моста через реку Кондурчу
В Красноярском районе началась реконструкция моста через реку Кондурчу
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
Тольяттинские школьники побывали на профтуре в городской клинической больнице №5
Тольяттинские школьники побывали на профтуре в городской клинической больнице №5
В Самарской области стартовал первый в этом году поток программы «Наставничество»
В Самарской области стартовал первый в этом году поток программы «Наставничество»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.8
0.19
EUR 90.75
0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области стартовал первый в этом году поток программы «Наставничество»

122
В Самарской области стартовал первый в этом году поток программы «Наставничество»

В Самарской области стартовало обучение первого в 2026 году потока образовательной программы «Наставничество», которую АНОО ДПО «Таволга» реализует совместно с министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Программа нацелена на привлечение и удержание кадров на предприятиях и в учреждениях и рассчитана на тех, кто отвечает за развитие персонала и готов выстраивать систему передачи опыта внутри своей организации. Обучение проходит в очно-заочном формате с использованием дистанционных технологий. В программу вошли лекционные и практические модули по целеполаганию, инструментам наставничества, законодательным основам, разработке локальных нормативных актов, возрастной психологии и конфликтологии. Слушатели не просто изучают теорию, а создают работающие инструменты для своих организаций.

Каждый участник нового потока начнет работу с диагностики компетенций, это позволит сформировать индивидуальный профиль. Параллельно участники создадут персональный справочник внедрения наставничества. Это рабочий документ, в котором пошагово прописываются действия по запуску системы внутри конкретного предприятия. Финалом станет защита проектов внедрения.

На первой встрече участники нового потока обсудили роль наставничества как стратегического инструмента для удержания и развития кадров, а также его значение для социально-экономического развития региона.

О результатах реализации программы «Наставничество» в прошлом году рассказал врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Сергей Курсов.

«Участники программы реализовали более 40 проектов. Среди них — смотровая площадка «Волжская жемчужина», до которой можно добраться на электропоезде, и туристический маршрут выходного дня в Сызрани, а также проекты в сфере здравоохранения, включая паллиативный центр на базе онкодиспансера, — прокомментировал Сергей Курсов. — При подготовке обновленных модулей программы был учтен опыт предыдущих лет, усилили подготовку наставников. Те, кто выбирает эту роль, проходят дополнительное обучение и получают квалификацию, позволяющую системно передавать знания. Поэтому уверен, что третий поток будет не менее эффективным, чем предыдущие два».

Участники образовательной программы узнали, как будет строиться обучение, и поделились своими ожиданиями от процесса. Елена Калимуллова, заведующая аптекой Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина, рассказала, что о программе узнала от кадровой службы. Она считает наставничество необходимым инструментом для адаптации новых сотрудников.

«Теоретических знаний, с которыми приходят молодые специалисты, недостаточно, — отметила Елена Калимуллова. — Нужно объяснять, как устроена работа на практике. Важно показать сотрудникам и со средним, и с высшим фармацевтическим образованием, как эффективно и быстро встроиться в уже действующую систему. Фармацевтическая отрасль развивается вместе с медициной, поэтому качественная передача опыта становится частью устойчивости всей системы».

Глобальные цели образовательной программы — снизить текучесть кадров в организациях, ускорить адаптацию сотрудников и укрепить корпоративную культуру.

Фото – Минтруд Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
88
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1476
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
629
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
1185
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
593
Весь список