В Самаре военный оркестр Росгвардии поздравил жительниц города с наступающим праздником

В Самаре продолжаются торжественные мероприятия, приуроченные к 10-летию Росгвардии. В преддверии Международного женского дня военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области выступил с необычным концертом — его площадкой стал один из крупных торговых центров региональной столицы «МЕГА Самара». Военные музыканты под руководством начальника оркестра майора Олега Чемоданова представили публике новую концертную программу. Этот репертуар готовился особенно тщательно на протяжении нескольких месяцев специально к юбилею войск правопорядка.

Росгвардейцы исполнили для жителей и гостей города разнообразные музыкальные произведения. Живое звучание духовых инструментов в стенах торгового центра создало особую праздничную атмосферу.

Музыкальные композиции пришлись по душе не только виновницам торжества — женщинам, для которых изначально задумывался этот сюрприз, но и сильной половине человечества, с интересом наблюдавшей за выступлением.