Самарских владельцев оружия станут проверять по-новому

Уже на следующей неделе, 4 марта, вступает в силу приказ Росгвардии от 1 октября 2025 г. №356 «Об утверждении порядка осуществления государственного контроля за оборотом оружия и основных частей огнестрельного оружия». Документ главным образом регламентирует деятельность органов исполнительной власти по контролю за оборотом оружия и патронов к нему, но также касается и владельцев оружия.

В Управлении Росгвардии по Самарской области рассказали, что порядок регламентирует права и обязанности не только должностных лиц, контролирующих оборот оружия, но и граждан-владельцев оружия. Нормативный правовой акт предусматривает при проведении контрольных мероприятий в отношении граждан использование средств дистанционного взаимодействия при помощи мобильного приложения «Инспектор». С его помощью сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений Росгвардии могут определять, насколько места хранения оружия соответствуют предъявляемым к ним требованиям.

В этой связи Управление Росгвардии по Самарской области обращает особое внимание на соблюдение владельцами порядка и условий хранения оружия по месту жительства или временного пребывания. Оружие и боеприпасы к нему должны храниться в условиях, исключающих доступ посторонних лиц не только к сейфам, но и к ключам от них. За нарушение правил для граждан предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области