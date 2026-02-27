Я нашел ошибку
Температура воздуха 28 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -4, -6°С.
28 февраля в регионе снег, местами слабая метель, до  -8°С
27 февраля в самарском Дворце ветеранов состоялась специализированная ярмарка вакансий, организованная Кадровым центром «Работа России» городского округа Самара и муниципального района Волжский.
27 февраля ночью в селе Бузаевка Кинельского района на улице 26 партсъезда горела квартира. К сожалению, погиб человек.
Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству начнется 3 марта
Полицейские и судебные приставы региона провели совместное мероприятие: за 5 дней разыскано и привлечено к ответственности более 320 правонарушителей.
Российское общество «Знание» открыло официальный прием заявок на третий сезон конкурса инициатив родительских сообществ.
25 февраля начался приём заявок на участие в летних школах Академии творческих индустрий «Меганом» в арт-кластере «Таврида» в Крыму.
9, 10 и 12 марта САТОБ представит на Новой сцене Большого театра России спектакли, номинированные на «Золотую Маску» сезона 2024-2025:
Самарских владельцев оружия станут проверять по-новому

4 марта вступает в силу приказ Росгвардии от 1 октября 2025 г. №356 «Об утверждении порядка осуществления государственного контроля за оборотом оружия и основных частей огнестрельного оружия».

Уже на следующей неделе, 4 марта, вступает в силу приказ Росгвардии от 1 октября 2025 г. №356 «Об утверждении порядка осуществления государственного контроля за оборотом оружия и основных частей огнестрельного оружия». Документ главным образом регламентирует деятельность органов исполнительной власти по контролю за оборотом оружия и патронов к нему, но также касается и владельцев оружия.

В Управлении Росгвардии по Самарской области рассказали, что порядок регламентирует права и обязанности не только должностных лиц, контролирующих оборот оружия, но и граждан-владельцев оружия. Нормативный правовой акт предусматривает при проведении контрольных мероприятий в отношении граждан использование средств дистанционного взаимодействия при помощи мобильного приложения «Инспектор». С его помощью сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений Росгвардии могут определять, насколько места хранения оружия соответствуют предъявляемым к ним требованиям.

В этой связи Управление Росгвардии по Самарской области обращает особое внимание на соблюдение владельцами порядка и условий хранения оружия по месту жительства или временного пребывания. Оружие и боеприпасы к нему должны храниться в условиях, исключающих доступ посторонних лиц не только к сейфам, но и к ключам от них. За нарушение правил для граждан предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области

В рамках открытого диалога были детально обсуждены наиболее часто встречающиеся нарушения обязательных требований, выявляемые в ходе проверок, а также иные проблемные вопросы.
24 декабря 2025, 14:25
Вопросы безопасности объектов топливно-энергетического комплекса обсудили в Самаре
В рамках открытого диалога были детально обсуждены наиболее часто встречающиеся нарушения обязательных требований, выявляемые в ходе проверок, а также иные... Общество
Участники мероприятия смогли посетить уникальную фалеристическую выставку  «Гордость и слава России в орденах и медалях».
21 ноября 2025, 16:59
Ветеранов войск правопорядка поздравили в Самаре
Участники мероприятия смогли посетить уникальную фалеристическую выставку  «Гордость и слава России в орденах и медалях». Общество
В рамках акции в аккаунтах силового ведомства в социальных сетях выходят видеоролики, подготовленные силами сотрудников пресс-служб территориальных управлений.
18 августа 2025, 10:57
Самарские росгвардейцы присоединились к акции «Уроки выживания»
В рамках акции в аккаунтах силового ведомства в социальных сетях выходят видеоролики, подготовленные силами сотрудников пресс-служб территориальных управлений. Общество
В Самарской области – отбой ракетной опасности
27 февраля 2026  15:20
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
27 февраля 2026  15:02
В Самарской области введена ракетная опасность
27 февраля 2026  13:51
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
27 февраля 2026  11:08
Самарская область присоединилась к масштабной акции «Культура поMAХимуму»
27 февраля 2026  10:35
