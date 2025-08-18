Самарские росгвардейцы присоединились к акции «Уроки выживания»

119

Сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области присоединились к ведомственной акции «Уроки выживания». Она стартовала в войсках правопорядка в июне текущего года. В рамках акции в аккаунтах силового ведомства в социальных сетях выходят видеоролики, подготовленные силами сотрудников пресс-служб территориальных управлений. В этих коротких видео даются лайфхаки от профессионалов – бойцы спецподразделений Росгвардии дают ответы на насущные вопросы о том, как развести огонь без спичек, как ориентироваться на местности без карты и компаса и многие другие.

Героем ролика, снятого пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области стал начальник медицинской части ОМОН «Утес» с позывным «Ирбис». Офицер рассказал о том, как правильно обработать в полевых условиях рану, чтобы избежать заражения, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области