Лев Нео, который был ранен осколками после удара ВСУ по Васильевке, выжил

Лев Нео, который был ранен осколками при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на зоопарк в прифронтовом городе Васильевка Запорожской области, выжил. Об этом 14 декабря сообщил руководитель Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко, пишут "Известия" со ссылкой на ТАСС.

Пылышенко рассказал, что после ударов ВСУ лев спрятался в вольере, где потерял сознание и не подавал признаков жизни. При первичном осмотре в теле животного было найдено множества осколков.

По словам главы реабилитационного центра, травмированный лев спустя несколько часов начал приходить в себя. Сейчас первоочередной задачей является восстановление разрушенных ударом вольеров, чтобы вернуть животных, включая льва, в нормальные условия содержания.

Фото: pxhere.com