Главные новости:
Сейчас первоочередной задачей является восстановление разрушенных ударом вольеров, чтобы вернуть животных, включая льва, в нормальные условия содержания.
Лев Нео, который был ранен осколками после удара ВСУ по Васильевке, выжил
Россиянам рассказали, какие елочные игрушки в тренде в этом сезоне
Россиянам рассказали, какие елочные игрушки в тренде в этом сезоне
В экспозиции представлены уникальные архивные фотографии военного времени и личные документы артистов.
В Самарском театре кукол экспонируется историческая выставка «Минувших лет живая память»
Соревнования посвящены памяти Константина Афонина - одного из основоположников тяжелой атлетики в Куйбышевской области в послевоенные годы.
Кубок Самарской области по тяжелой атлетике прошел в Самаре
Это решение принято по итогам оперативного анализа работы временного бесплатного шаттла и обратной связи от пассажиров.
С 15 декабря маршрут №429 будет выполнять по три рейса напрямую до онкодиспансера
Задержка вылета рейса составила 13 часов 07 минут.
В аэропорту Курумоч экстренно совершил посадку самолет Москва - Пхукет из-за плохого самочувствия пассажира
Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы.
В Самарской области прошел оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений электроснабжения 
Воздержитесь от использования автотранспорта. Управляя транспортным средством соблюдайте достаточную дистанцию, максимально ограничите скорость, исключите резкие торможения.
МЧС СО предупреждает: 15 декабря в регионе усиление северо-западного ветра до 21 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы

Лев Нео, который был ранен осколками после удара ВСУ по Васильевке, выжил

121
Сейчас первоочередной задачей является восстановление разрушенных ударом вольеров, чтобы вернуть животных, включая льва, в нормальные условия содержания.

Лев Нео, который был ранен осколками при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на зоопарк в прифронтовом городе Васильевка Запорожской области, выжил. Об этом 14 декабря сообщил руководитель Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко, пишут "Известия" со ссылкой на ТАСС.

Пылышенко рассказал, что после ударов ВСУ лев спрятался в вольере, где потерял сознание и не подавал признаков жизни. При первичном осмотре в теле животного было найдено множества осколков.

По словам главы реабилитационного центра, травмированный лев спустя несколько часов начал приходить в себя. Сейчас первоочередной задачей является восстановление разрушенных ударом вольеров, чтобы вернуть животных, включая льва, в нормальные условия содержания.

 

Фото:  pxhere.com

