Главные новости:
Россиянам рассказали, какие елочные игрушки в тренде в этом сезоне
Россиянам рассказали, какие елочные игрушки в тренде в этом сезоне
В экспозиции представлены уникальные архивные фотографии военного времени и личные документы артистов.
В Самарском театре кукол экспонируется историческая выставка «Минувших лет живая память»
Соревнования посвящены памяти Константина Афонина - одного из основоположников тяжелой атлетики в Куйбышевской области в послевоенные годы.
Кубок Самарской области по тяжелой атлетике прошел в Самаре
Это решение принято по итогам оперативного анализа работы временного бесплатного шаттла и обратной связи от пассажиров.
С 15 декабря маршрут №429 будет выполнять по три рейса напрямую до онкодиспансера
Задержка вылета рейса составила 13 часов 07 минут.
В аэропорту Курумоч экстренно совершил посадку самолет Москва - Пхукет из-за плохого самочувствия пассажира
Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы.
В Самарской области прошел оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений электроснабжения 
Воздержитесь от использования автотранспорта. Управляя транспортным средством соблюдайте достаточную дистанцию, максимально ограничите скорость, исключите резкие торможения.
МЧС СО предупреждает: 15 декабря в регионе усиление северо-западного ветра до 21 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы
Аварийно-восстановительные работы: закрыто движение трамваев по ул. Демократической и ул. Ташкентской от пр. Кирова до 15 микрорайона.
Минтранс СО: о временном изменении трамвайных маршрутов
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
В Самарской области прошел оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений электроснабжения 

213
Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы.

В связи с резким ухудшением погодных условий, обильным снегопадом и усилением ветра, повлекшими многочисленные перебои в электроснабжении, по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в регионе создан оперативный штаб. 14 декабря заместитель председателя правительства Виталий Шабалатов провел заседание штаба, в котором приняли участие члены регионального правительства, главы муниципальных образований, представители МЧС России по Самарской области, региональных энергетических компаний и служб ЖКХ. 

В ходе заседания подробно рассмотрели ситуацию по каждому муниципальному образованию. В большинстве районов крупные аварии уже устранены. Наибольшее количество отключений зафиксировано в Пестравском и Большечерниговском районах, работы по устранению последствий аварий продолжаются. Также по информации МЧС, поступил ряд сообщений о падении деревьев в Сызрани и в Самаре. Произошло повреждение кровли одного жилого дома. Погибших и пострадавших нет. 

«Штаб работает в круглосуточном режиме. Мы делаем всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить нормальное функционирование инфраструктуры и минимизировать неудобства для жителей», — подчеркнул Виталий Шабалатов. 

Самарские энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение потребителей на фоне сохраняющейся непогоды. На ликвидации последствий аварий задействованы 74 бригады и 112 единиц техники. Основной причиной аварий является перехлест проводов из-за шквалистого ветра. Проведение работ осложняется тем, что бригады вынуждены проводить поиск мест, где произошел такой перехлест, зачастую это межмуниципальные линии электропередач. 

Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы. В ночь с 14 на 15 декабря по области ожидается ветер до 21 м/с, гололедица, снежные заносы. Сообщить о нарушениях и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно в единый контакт-центр по номеру 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220).

 

Фото:  Андрей Савельев

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Новости по теме
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025, 15:11
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны. Политика
627
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025, 20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников. Политика
994
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025, 16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.  Политика
682
В центре внимания
Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы.
14 декабря 2025  19:15
В Самарской области прошел оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений электроснабжения 
209
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
14 декабря 2025  11:12
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
316
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
13 декабря 2025  11:23
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
533
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025  15:11
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
627
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
542
