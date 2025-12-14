С 15 декабря маршрут №429 будет выполнять по три рейса напрямую до онкодиспансера

В Самарской области с завтрашнего дня вступает в силу новая, постоянная схема движения межмуниципального автобусного маршрута №429 «Новокуйбышевск – Самара». В развитие социальной инициативы по поручению губернатора Вячеслава Федорищева маршрут будет напрямую продлён до областного онкологического диспансера на трёх рейсах в день.

Это решение принято по итогам оперативного анализа работы временного бесплатного шаттла и обратной связи от пассажиров. Новая схема обеспечивает максимальное удобство: пассажирам, следующим на лечение и консультации, теперь не требуется пересадка на автостанции «Аврора». Автобус следует по маршруту «Новокуйбышевск – Онкоцентр» и обратно.

Расписание рейсов маршрута №429 до онкодиспансера:

Из Новокуйбышевска до остановки «Онкоцентр»: 06:00, 10:05, 14:20.

От остановки «Онкоцентр» в Новокуйбышевск: 07:30, 11:35, 15:50.

Остальные рейсы маршрута №429 сохраняют движение по действующей схеме до автостанции «Аврора» с интервалом 20 минут.

«Мы проанализировали пилотный проект с шаттлом. Убедившись в востребованности прямой связи и изучив пассажиропоток, переходим к постоянному решению. Три пары специально выделенных "бесшовных" рейсов в день – оптимальный режим, который позволяет, с одной стороны, гарантировать комфортный прямой проезд для пациентов, а с другой – не снижать частоту движения основного маршрута для всех остальных пассажиров»,

— сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Таким образом, обращение жителей Новокуйбышевска, прозвучавшее на прямой линии Губернатора Самрской области, получает полное и окончательное решение.

Напомним, что для повышения транспортной доступности онкодиспансера с 1 января 2026 года также запланирован запуск нового городского маршрута от автостанции «Аврора».

Фото: администрация г.о. Новокуйбышевск