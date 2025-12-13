Я нашел ошибку
Главные новости:
В России с 2026 года увеличатся выплаты по больничным
В России с 2026 года увеличатся выплаты по больничным
Ночью в регионе на дорогах работало 224 единицы снегоуборочной техники
Ночью в регионе на дорогах работало 224 единицы снегоуборочной техники
В Самарской области автобус столкнулся с легковушкой, ее водитель пострадал
В Самарской области автобус столкнулся с легковушкой, ее водитель пострадал
Больше половины россиян потратят на новогодний стол 10 тыс. рублей
Больше половины россиян потратят на новогодний стол 10 тыс. рублей
в Автозаводском районе поймали вора, зашедшего в незапертую квартиру
В Автозаводском районе поймали вора, зашедшего в незапертую квартиру
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
В субботу, 13 декабря, в Самарской области сохранится туман
В субботу, 13 декабря, в Самарской области сохранится туман
Тольяттинец рассказал о том, почему вступил в мобилизационный резерв
Тольяттинец рассказал о том, почему вступил в мобилизационный резерв
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
0.39
EUR 93.56
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря

144
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря

В Самаре с понедельника, 15 декабря, открываются официальные елочные базары. Всего будет работать 140 торговых точек, распределённых по всем районам города. Каждая площадка будет оформлена в едином праздничном стиле с яркой вывеской и ограждением.

Как пояснила первый заместитель главы города Юлия Ашуркова, на этих базарах все продавцы обязаны предоставлять документы: договор на право торговли, свидетельство о регистрации (ИП или юридического лица), а также бумаги, подтверждающие закупку елей у лесхоза Самарской области. Это позволяет гарантировать, что деревья не были незаконно вырублены в заповедных зонах или лесопарках.

За соблюдением правил будут следить администрации районов — они проведут ежедневные рейды для проверки торговых точек и пресечения несанкционированной продажи. Нарушителям грозит привлечение к административной ответственности.

График работы базаров:

- 15-30 декабря — с 8:00 до 22:00;

- 31 декабря — с 8:00 до 12:00, пишет Самара-МК. 

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025, 15:11
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны. Политика
458
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025, 11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
В четверг, 11 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание Правительства Самарской области. В ходе него был рассмотрен ряд вопросов. Общество
391
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025, 09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
Конституция подчеркивает необходимость чтить память защитников Отечества, отстаивать историческую правду, национальные интересы страны, не допускать... Общество
330
В центре внимания
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
13 декабря 2025  11:23
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
143
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025  15:11
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
461
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
392
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
331
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
612
Весь список