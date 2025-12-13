В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря

В Самаре с понедельника, 15 декабря, открываются официальные елочные базары. Всего будет работать 140 торговых точек, распределённых по всем районам города. Каждая площадка будет оформлена в едином праздничном стиле с яркой вывеской и ограждением.

Как пояснила первый заместитель главы города Юлия Ашуркова, на этих базарах все продавцы обязаны предоставлять документы: договор на право торговли, свидетельство о регистрации (ИП или юридического лица), а также бумаги, подтверждающие закупку елей у лесхоза Самарской области. Это позволяет гарантировать, что деревья не были незаконно вырублены в заповедных зонах или лесопарках.

За соблюдением правил будут следить администрации районов — они проведут ежедневные рейды для проверки торговых точек и пресечения несанкционированной продажи. Нарушителям грозит привлечение к административной ответственности.

График работы базаров:

- 15-30 декабря — с 8:00 до 22:00;

- 31 декабря — с 8:00 до 12:00, пишет Самара-МК.