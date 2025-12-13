Я нашел ошибку
В России с 2026 года увеличатся выплаты по больничным
Ночью в регионе на дорогах работало 224 единицы снегоуборочной техники
В Самарской области автобус столкнулся с легковушкой, ее водитель пострадал
Больше половины россиян потратят на новогодний стол 10 тыс. рублей
в Автозаводском районе поймали вора, зашедшего в незапертую квартиру
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
В субботу, 13 декабря, в Самарской области сохранится туман
Тольяттинец рассказал о том, почему вступил в мобилизационный резерв
Тольяттинец рассказал о том, почему вступил в мобилизационный резерв

Тольяттинец рассказал о том, почему вступил в мобилизационный резерв

Андрею из Тольятти 22 года. После прохождения срочной службы в армии он вернулся домой и устроился на АВТОВАЗ. В свободное от работы время играет в местном народном ансамбле, много занимается с детьми, молодёжью, возрождает традиционную казачью культуру: танцует, поет, учит искусству фланкировки казачьей шашкой, участвует в гуманитарных конвоях. Для себя он решил: когда на наш регион, на наш дом – родную Самарскую область – нападает враг, атакуя беспилотниками наши предприятия, нанося урон и причиняя боль нашим жителями, оставаться в стороне не может. 

«Когда на нашем Казачьем сходе объявили о возможности вступить в мобилизационный резерв, я сразу принял решение и записался. На следующий день уже был в военкомате с документами. Прошел все быстро: медкомиссия, собеседование, все заняло 2 дня. На работе отнеслись с пониманием и поддержали. Конечно, мама переживала, волновались ребята-воспитанники, но повода для волнений нет. Сборы всего 2 месяца в году. В остальное время я буду рядом, но и смогу служить своей стране. Я думаю, со всеми поставленными задачами справлюсь. Сегодня методы борьбы меняются. Востребованы такие навыки и умения, как владение современными технологиями, управление беспилотными летательными аппаратами, владение средствами радиоэлектронной борьбы. Я с техникой на «ты», думаю, все будет по силам. А получить новые востребованные навыки будет очень полезно. Я считаю, каждый из парней сейчас может, должен проявить себя и сбивать вражеские аппараты над нашим мирным небом, над нашей родной Самарской областью, защитить наш дом. И тогда нам не стыдно будет смотреть в глаза тем, кто вернется с СВО с Победой. Все мы работаем на общее дело – на приближение дня Победы над врагом, на защиту нашей Родины и нашего региона».

