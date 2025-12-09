В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»

В субботу, 13 декабря, в 16.00 в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!» (6+). Ее проведет кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей «Заварка» Екатерина Гурова.

Посетители пройдутся по залам дома Маштакова, посетят действующую выставку «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды» (6+), узнают секреты ее создания, задумки художников и кураторов. Также в камерной атмосфере гости обсудят традиции празднования Рождества и Нового года в дореволюционной Самаре и советском Куйбышеве. Речь пойдет об образах, эмоциях и воспоминаниях жителей района вокруг нынешней Самарской площади. В завершении мероприятия экскурсанты выпьют ароматный чай и увидят первый рождественский мультфильм «Рождество у обитателей леса» (6+). Это кукольный черно-белый мультипликационный фильм режиссера Владислава Старевича, который был выпущен 31 декабря 1912 года.

Вход на мероприятие – 500 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cS7MyL