Я нашел ошибку
Главные новости:
Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День Героев Отечества
Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День Героев Отечества
В центре Самары 9 декабря автобусы пойдут в объезд
В центре Самары 9 декабря автобусы пойдут в объезд
Новогодняя кампания стартует в Самарском оперном театре
Новогодняя кампания стартует в Самарском оперном театре
Власти Сызрани отказались от массовых новогодних гуляний
Власти Сызрани отказались от массовых новогодних гуляний
в Сызрани поймали вора, обчистившего автосервис
В Сызрани поймали вора, обчистившего автосервис
58% россиян позволяют себе «покупки для удовольствия» вдвое чаще, чем год назад
58% россиян позволяют себе «покупки для удовольствия» вдвое чаще, чем год назад
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Россияне запланировали провести новогодние каникулы дома с семьей
Россияне запланировали провести новогодние каникулы дома с семьей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.27
1.18
EUR 89.71
1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка о культуре еды и человеческого общения
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»

88
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»

В субботу, 13 декабря, в 16.00 в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!» (6+). Ее проведет кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей «Заварка» Екатерина Гурова.
Посетители пройдутся по залам дома Маштакова, посетят действующую выставку «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды» (6+), узнают секреты ее создания, задумки художников и кураторов. Также в камерной атмосфере гости обсудят традиции празднования Рождества и Нового года в дореволюционной Самаре и советском Куйбышеве. Речь пойдет об образах, эмоциях и воспоминаниях жителей района вокруг нынешней Самарской площади. В завершении мероприятия экскурсанты выпьют ароматный чай и увидят первый рождественский мультфильм «Рождество у обитателей леса» (6+). Это кукольный черно-белый мультипликационный фильм режиссера Владислава Старевича, который был выпущен 31 декабря 1912 года.
Вход на мероприятие – 500 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cS7MyL

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
09 декабря 2025, 10:11
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
Лекция пройдет в рамках проекта «ВООПИиК покажет» Самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и... Культура
143
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка о культуре еды и человеческого общения
09 декабря 2025, 09:20
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка о культуре еды и человеческого общения
Выставка объединила работы современных художников, которые в разных медиумах исследуют культуру еды как явление. Культура
142
Самарская кирха приглашает 12 декабря в 18:30 на просветительско-музыкальный вечер
08 декабря 2025, 09:38
Самарская кирха приглашает 12 декабря в 18:30 на просветительско-музыкальный вечер
программе презентация книги-альбома об истории здания и общины, а также концерт вокальной, камерной и органной музыки. Культура
393
В центре внимания
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
127
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году предусмотрено 29,8 млрд рублей.
8 декабря 2025  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
434
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
401
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
8 декабря 2025  12:18
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
377
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
8 декабря 2025  10:02
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
823
Весь список