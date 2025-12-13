В субботу, 13 декабря, в Самарской области сохранится туман

Я нашел ошибку
От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Днем 13.12.2025 местами в Самарской области сохранится туман, при видимости 500 м и менее».

МЧС России напоминает:

будь внимателен и осторожен на дорогах;

избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112»

13 декабря 2025  11:23
143
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025  15:11
461
12 декабря 2025  11:17
392
12 декабря 2025  09:42
331
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
612
