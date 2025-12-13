В субботу, 13 декабря, в Самарской области сохранится туман

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Днем 13.12.2025 местами в Самарской области сохранится туман, при видимости 500 м и менее».
МЧС России напоминает:
будь внимателен и осторожен на дорогах;
избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;
не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
Будьте внимательны и осторожны!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить
по единому телефону пожарных и спасателей «112»