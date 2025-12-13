Я нашел ошибку
В России с 2026 года увеличатся выплаты по больничным
Ночью в регионе на дорогах работало 224 единицы снегоуборочной техники
В Самарской области автобус столкнулся с легковушкой, ее водитель пострадал
Больше половины россиян потратят на новогодний стол 10 тыс. рублей
в Автозаводском районе поймали вора, зашедшего в незапертую квартиру
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
В субботу, 13 декабря, в Самарской области сохранится туман
Тольяттинец рассказал о том, почему вступил в мобилизационный резерв
Больше половины россиян потратят на новогодний стол 10 тыс. рублей

Больше половины россиян потратят на новогодний стол 10 тыс. рублей

Большинство россиян по-прежнему предпочитают готовить новогодний стол своими силами. 79% полностью берут готовку на себя, превращая 31 декабря в кулинарный марафон. Еще 20% выбирают смешанный подход — часть блюд готовят дома, а часть заказывают онлайн готовые блюда, экономя время и силы.

Это показало совместное исследование сервиса Купер и компании «ОнИн», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом само меню у многих тщательно продумывается и корректируется из года в год. За последние 2–3 года 41% сократили количество блюд и объем приготовления, оставив только самое любимое. Треть россиян (33%), напротив, постоянно экспериментируют с новыми рецептами. А 13% добавляют на стол больше полезных и диетических блюд.

Почти каждый второй (46%) при составлении новогоднего меню старается соблюдать его традиционность — чтобы на столе обязательно были бутерброды с икрой, оливье и другие привычные закуски. Но при этом практически столько же опрошенных (44%) стремятся добавлять новые вкусы. Треть респондентов (33%) выбирают легкие и полезные блюда, а 29% — то, что быстро готовится.

Впрочем, далеко не все готовы к кулинарным экспериментам. Почти половина россиян (47%) в этом году оставят меню без изменений. 33% планируют приготовить что-то новое, 22% — сделать привычное блюдо по измененному рецепту. А 3% намерены полностью пересобрать концепцию новогоднего стола.

Основной локацией новогодней закупки остаются супермаркеты — как в офлайн‑точках, так и через онлайн‑сервисы с доставкой (91% россиян). Однако одними магазинами опрошенные не ограничиваются: рынки выбирают 32%, а фермерские лавки — 15%. При этом новогодние предложения и акции в сервисах доставки актуальны для подавляющего большинства россиян: 37% признались, что всегда покупают продукты по новогодним скидкам, 59% — если видят интересное предложение.

В среднем россияне потратят на новогодний стол 10 000 рублей — в эту сумму собираются уложиться 63% россиян. Из них 28% хотели бы потратить не более 10 000 рублей. Еще 21% не против потратить от 10 000 до 15 000 рублей, 11% — до 30 000, а 4% — еще больше.

Когда дело касается новогоднего стола, сила традиций побеждает. Подавляющему большинству россиян сложно представить его без мандаринов (81%) и салата оливье (79%). Почти две трети семей (61%) будут готовить селедку под шубой, а 57% — сделают бутерброды с икрой. Запеченная курица или индейка остается наиболее традиционным горячим (41%). Также каждый третий приготовит заливное (38%) и поставит на стол десерты и сладости (38%).

По напиткам предпочтения также больше классические. Самые популярные варианты — сок (62%) и российское игристое (60%). 39% собираются пить лимонад. Среди алкоголя чаще всего выбирают водку и коньяк (по 27%), российское красное вино (20%) и импортное шампанское (20%).

