В Самарской области автобус столкнулся с легковушкой, ее водитель пострадал

Утром в субботу, 13 декабря, в Самарской области произошло ДТП с общественным транспортом. О нем сообщили представители регионального управления МВД России.

Их коллеги из ГИБДД отрабатывали вызов на улицу Баныкина в Центральном районе Тольятти. Здесь столкнулись легковушка и пассажирский автобус, пишет 63.ру.

«По предварительным данным, собранным полицейскими, в 09:40 мужчина 1996 года рождения, управляя автомобилем Ford, двигался по улице Баныкина. В пути следования, при выезде со второстепенной дороги возле дома 21, не уступил дорогу и допустил столкновение с автобусом Higer, под управлением мужчины 1972 года рождения», — рассказали силовики.

По словам полицейских, в момент аварии в автобусе находилось 8 пассажиров. Им помощь врачей не потребовалась. А вот водителя легковушки госпитализировали.