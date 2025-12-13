Я нашел ошибку
Главные новости:
РФ почти вдвое увеличила экспорт гречки в США за сентябрь
Директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов снял с «Елки желаний» открытки детей
В России с 2026 года увеличатся выплаты по больничным
Ночью в регионе на дорогах работало 224 единицы снегоуборочной техники
В Самарской области автобус столкнулся с легковушкой, ее водитель пострадал
Больше половины россиян потратят на новогодний стол 10 тыс. рублей
в Автозаводском районе поймали вора, зашедшего в незапертую квартиру
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
135
С 2026 года максимальный размер выплат по больничным листам превысит 207 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат пояснила, что согласно законодательству минимальная сумма больничного не может быть ниже МРОТ. С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда вырастет до 27 093 рублей, что автоматически увеличит как минимальный, так и максимальный порог пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. В 2025 году верхняя граница выплат составляла чуть более 172 тыс. рублей в месяц.

Таким образом, повышение МРОТ приведет к росту пособий, которые напрямую зависят от минимальной оплаты труда, отметила Бессараб.

Здравоохранение
13 декабря 2025  12:42
135
Мероприятие проходило в Самаре 5-7 ноября 2025 года. В форуме участвовали 5 тысяч человек из 58 стран.
12 декабря 2025  19:26
За сопровождение форума «Россия – спортивная держава» медработники региона отмечены ведомственными наградами
896
Любой желающий житель региона или организация может присоединиться к акции и помочь исполнить новогодние мечты.
12 декабря 2025  17:19
Специалисты минздрава СО принимают участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»
464
Специалист окончила Самарский государственный медицинский университет по целевому направлению и вернулась в родной район.
12 декабря 2025  16:57
«Земский доктор»: пациентам Безенчукского района медпомощь оказывает новый врач-терапевт
501
Шесть специалистов пополнили команду Октябрьской больницы
12 декабря 2025  12:02
Шесть специалистов пополнили команду Октябрьской больницы
342
ВОЗ: 6% людей все еще борются с последствиями COVID-19
12 декабря 2025  10:08
ВОЗ: 6% людей все еще борются с последствиями COVID-19
348
В табаке находятся больше тысячи разных соединений, представляющих опасность для здоровья. Для зрительных органов опаснее всего цианид и никотин.
11 декабря 2025  17:28
‍Врач-офтальмолог больницы им. Т.И. Ерошевского рассказала о негативном влиянии курения на зрение
617
В новых зданиях будет установлено необходимое оборудование: электрокардиографы, дефибрилляторы и другая техника.
11 декабря 2025  15:08
В трёх поселках Большечерниговского района возводят новые ФАПы
575
В Приволжской больнице завершается масштабное обновление главного корпуса ЦРБ
11 декабря 2025  11:22
В Приволжской больнице завершается масштабное обновление главного корпуса ЦРБ
476
По словам главного врача Светланы Шугуровой, в Октябрьске для привлечения и закрепления кадров используется комплексный подход.
10 декабря 2025  16:25
С начала года коллектив Октябрьской больницы пополнили 6 врачей
716
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15704
В центре внимания
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
13 декабря 2025  11:23
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
163
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025  15:11
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
467
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
396
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
334
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
634
