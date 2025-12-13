В России с 2026 года увеличатся выплаты по больничным

С 2026 года максимальный размер выплат по больничным листам превысит 207 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат пояснила, что согласно законодательству минимальная сумма больничного не может быть ниже МРОТ. С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда вырастет до 27 093 рублей, что автоматически увеличит как минимальный, так и максимальный порог пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. В 2025 году верхняя граница выплат составляла чуть более 172 тыс. рублей в месяц.

Таким образом, повышение МРОТ приведет к росту пособий, которые напрямую зависят от минимальной оплаты труда, отметила Бессараб.