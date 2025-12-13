в Автозаводском районе поймали вора, зашедшего в незапертую квартиру

В конце сентября текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница 1979 года рождения. Женщина сообщила, что из квартиры во время её отсутствия,= похищено имущество стоимостью порядка 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции, прибывшие по указанному адресу, осмотрели место происшествия, изъяли предметы и следы, возможно имеющие отношение к хищению, установили и опросили очевидцев. Изучив собранные данные, полицейские предположили, что злоумышленник проник в квартиру через незапертую дверь, когда заявитель ушла из дома и забрал все, что находилось в прихожей: сумку с деньгами, наручные часы, крем для обуви, мужскую куртку.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных на многоквартирных домах, фиксируя ключевые моменты: как появился предполагаемый злоумышленник, что делал, в каком направлении ушёл. Отследив действия с помощью системы видеонаблюдения, оперуполномоченные установили места его возможного нахождения и задержали безработного, ранее судимого за имущественные преступления 33-летнего мужчину.

Во время опроса сотрудниками уголовного розыска злоумышленник не стал отрицать свою вину в совершении противоправного деяния. С его слов он случайно зашел в подъезд, понял, что дверь в одну из квартир не закрыта и хозяев нет в помещении. После чего совершил хищение. Денежные средства потратил на собственные нужды, одежду и остальное выкинул.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

В настоящее время судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.