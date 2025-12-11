Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба

В четверг, 11 декабря, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева в правительстве Самарской области состоялось совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области.

Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.

Вячеслав Федорищев, открывая заседание, обозначил ключевые приоритеты. Среди них – вопросы противодействия терроризму.

«Противником усилены попытки вывести из строя наши объекты жизнеобеспечения, топливно-энергетического комплекса, дестабилизировать обстановку. В этой связи требуется принять исчерпывающий комплекс мер», – сказал он.

В ходе совместного заседания руководители силовых структур и профильных ведомств доложили о работе по курируемым направлениям.

Глава региона поручил усилить антитеррористическую защищенность объектов массового посещения людей, систем жизнеобеспечения населения и критически важной инфраструктуры. Особый акцент руководитель области сделал на недопущении попыток дестабилизации социальных процессов в обществе.

Участники также подвели итоги деятельности антитеррористической комиссии в 2025 году.

Отдельное внимание уделили оказанию содействия Вооруженным Силам Российской Федерации.

По итогам заседания были определены конкретные решения и дополнительные меры.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области