Самарские энергетики «Т Плюс» присоединились к акции и сняли первые открытки с «Ёлки желаний»

Специалисты «Т Плюс» присоединились к ежегодной благотворительной акции и сняли первые открытки с «Ёлки желаний», установленной в департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары. В ближайшие дни энергетики исполнят мечты ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ребята, участвующие в акции, загадали в открытках подарки, которые помогут им больше узнать об окружающем мире: астрономический телескоп, интерактивный глобус. Энергетики «Т Плюс» вручат их детям до наступления долгожданного праздника.

«Новый год – это особое время для всех, кто верит в чудеса! И участие в акции – это тот скромный вклад, который мы можем внести в счастливое детство ребят», – отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

К новогодней акции «Ёлка желаний» присоединились уже несколько филиалов компании «Т Плюс». Сотрудники энергохолдинга регулярно поддерживают не только благотворительные акции, но и другие волонтёрские проекты в городах своего присутствия. Например, ежегодно высаживают деревья, очищают от мусора берега Волги и принимают участие в донорских акциях.

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс» Самара