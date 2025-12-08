Я нашел ошибку
Главные новости:
Модульное здание построено по типовому проекту, предусматривающему все необходимые помещения для оказания первичной медико-санитарной помощи.
Новый ФАП откроется в селе Тоузаково Кинель-Черкасского района 
Матчи провели заслуженный мастер спорта Динияр Билялетдинов и чемпион мира и Евролиги по пляжному футболу Борис Никоноров.
 «Урок футбола»: для школьников Самары его провели известные футболисты
О любых дефектах на теплосетях необходимо незамедлительно сообщать в Тепловую справочную службу.
«Т Плюс»: рекомендации жителям Самарской области по мерам безопасности во время холодов
Решение направлено на безусловное обеспечение транспортных льгот для участников специальной военной операции и членов их семей.
В Самарской области запустили горячую линию по оплате проезда картой «Zа Победу!»
Несмотря на высокую сложность, операция проводится в амбулаторном режиме. Это означает, что уже в тот же день пациент может отправиться домой.
В Клиниках СамГМУ начали выполнять операции по пересадке волос
В ходе следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Замглавы регионального госучреждения здравоохранения подозревается в получении взятки
Всего в течение дня было проведено 30 боев. Участники были отмечены медалями и грамотами за 1, 2 и 3 места.
«Малыш Ринг»: более 80 юных спортсменов приняли участие в спарринг-соревнованиях по кикбоксингу в Самаре
Это одно из самых значимых мероприятий в системе профессионального самоопределения старшеклассников, которое помогает школьникам осознанно выбрать профессию учителя.
Более полутора тысяч школьников губернии приняли участие в психолого-педагогической олимпиаде имени К.Д. Ушинского
Мероприятия
Самарская кирха приглашает 12 декабря в 18:30 на просветительско-музыкальный вечер
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
О любых дефектах на теплосетях необходимо незамедлительно сообщать в Тепловую справочную службу.

Самарский филиал «Т Плюс» обращает внимание жителей региона: в связи с похолоданием будет повышена температура воды в трубопроводах, что может представлять риски в случаях пренебрежения правилами безопасности.

Чтобы во время холодов в квартирах жителей было комфортно, ТЭЦ и котельные увеличивают температуру воды, подаваемой для тепло- и горячего водоснабжения. При этом, по требованиям российского законодательства, температура горячей воды в кране не должна превышать 75 °С. За соблюдение данной нормы отвечают управляющие компании, которые обслуживают тепловые пункты многоквартирных жилых домов и организаций.

Энергетики просят жильцов быть внимательными, аккуратно пользоваться горячей водой и, если её температура выше нормы, сообщать об этом в обслуживающую организацию.

Также теплоэнергетики напоминают о необходимости соблюдения правил на улицах города в период пониженных температур:
Не наступайте на крышки люков;
Не паркуйте автотранспорт в охранных зонах тепловых сетей;
Не пытайтесь проехать или пройти места парения;
Не разрешайте детям играть рядом с трубопроводами, тепловыми камерами, теплопунктами и другими энергетическими объектами.

О любых дефектах на теплосетях необходимо незамедлительно сообщать в Тепловую справочную службу через портал или по телефону 8 (800) 700-18-46.

Пять правил, чтобы не попасться на уловки мошенников.
04 декабря 2025, 16:11
Изобретая новые схемы обмана, мошенники  активно используют названия и фирменный стиль крупных компаний
На объектах «Т Плюс» в Самаре прошло выездное совещание. Были осмотрены участки в Октябрьском, Железнодорожном и Кировском районах Самары.
02 декабря 2025, 18:43
Специалисты «Т Плюс» встретились с самарцами по вопросам благоустройства
Для участия в ней клиентам компании необходимо до 31 декабря 2025 года оплатить текущее начисление за отопление, горячее водоснабжение, а также внести рекомендованный платёж за декабрь.
13 ноября 2025, 19:37
«ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о начале традиционной акции «В Новый год - без долгов!»
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
8 декабря 2025  12:18
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
8 декабря 2025  10:02
В Самаре появились новые автобусы
7 декабря 2025  12:41
Рост и развитие промышленности – залог стабильной и устойчивой к вызовам экономики Самарской области. Такой вывод можно сделать на основе данных, которые озвучил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии с жителями региона, которая состоялась 5
6 декабря 2025  14:26
Прямая линия губернатора стала масштабным открытым диалогом по развитию отраслей экономики всей Самарской области
2109
