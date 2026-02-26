«ЭнергосбыТ Плюс» вручил призы победителям акции «В Новый год — без долгов!» среди организаций региона

Первые победители ежегодной акции «В Новый год — без долгов!» получили подарки от «ЭнергосбыТ Плюс». В общей сложности 30 обслуживающим организациям, индивидуальным предпринимателям и собственникам нежилых помещений Самарской области будет вручена полезная бытовая техника от энергетиков.

Для участия в акции клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» необходимо было до 31 декабря 2025 года оплатить текущие начисления за отопление и горячее водоснабжение (для клиентов в Автозаводском районе города Тольятти — ещё холодное водоснабжение и водоотведение), погасить задолженность и внести рекомендованный платёж за декабрь прошлого года.

Всего в акции «В Новый год — без долгов!» приняли участие около четырёх тысяч организаций Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани, которые оплатили за тепло и воду порядка 500 млн рублей.

Со списком победителей акции можно ознакомиться на официальной странице акции https://samara.esplus.ru/promo/aktsiya-v-samnovyy-god-bez-dolgov/.

Фото: пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс»