Роскачество и региональный центр «Мой бизнес» будут совместно работать над повышением качества товаров и услуг, производимых в Самарской области.
Роскачество и центр «Мой бизнес» Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве
30 обслуживающим организациям, ИП и собственникам нежилых помещений Самарской области будет вручена полезная бытовая техника от энергетиков.
«ЭнергосбыТ Плюс» вручил призы победителям акции «В Новый год — без долгов!» среди организаций региона
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева был расширен список льготных категорий граждан, которые могут получить компенсацию на покупку и установку газового оборудования, а также проектирование и строительство сетей.
Маме бойца СВО из Самарской области выплатили компенсацию на газификацию дома
Врач-фтизиатр Марина Шайдуллина стала участником программы "Земский доктор/Земский фельдшер" в 2025 году. Она ведет прием в Красноярской центральной районной больнице.
Новый врач-фтизиатр ведет прием в Красноярской центральной районной больнице
Температура воздуха 27 февраля в Самаре ночью -13, -15°С, днем -5, -7°С.
27 февраля в регионе без осадков, до -9°С
25 февраля Иван Носков вручил награды победителям городского конкурса рисунков «Дети Самары за жизнь без наркотиков».
Победителям конкурса рисунков «Дети Самары за жизнь без наркотиков» вручили награды
В СамГМУ) завершила обучение очередная группа программы повышения квалификации «Школа главного врача: регион». На этот раз слушателями стали руководители медицинских организаций из Ульяновской области.
На третьем потоке Школы главного врача в СамГМУ подготовили специалистов из Ульяновской области
В Самаре на базе тренировочного комплекса «МТЛ-2» состоялся областной фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов у труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций Самарской области.
Подвели итоги регионального фестиваля комплекса ГТО среди школьников
«ЭнергосбыТ Плюс» вручил призы победителям акции «В Новый год — без долгов!» среди организаций региона

30 обслуживающим организациям, ИП и собственникам нежилых помещений Самарской области будет вручена полезная бытовая техника от энергетиков.

Первые победители ежегодной акции «В Новый год — без долгов!» получили подарки от «ЭнергосбыТ Плюс». В общей сложности 30 обслуживающим организациям, индивидуальным предпринимателям и собственникам нежилых помещений Самарской области будет вручена полезная бытовая техника от энергетиков.

Для участия в акции клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» необходимо было до 31 декабря 2025 года оплатить текущие начисления за отопление и горячее водоснабжение (для клиентов в Автозаводском районе города Тольятти — ещё холодное водоснабжение и водоотведение), погасить задолженность и внести рекомендованный платёж за декабрь прошлого года.

Всего в акции «В Новый год — без долгов!» приняли участие около четырёх тысяч организаций Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани, которые оплатили за тепло и воду порядка 500 млн рублей.

Со списком победителей акции можно ознакомиться на официальной странице акции https://samara.esplus.ru/promo/aktsiya-v-samnovyy-god-bez-dolgov/.

 

Фото:  пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс»

