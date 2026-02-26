Я нашел ошибку
Главные новости:
В Красноармейском районе прошли учения в Межпоселенческом культурно-досуговом Центре по отработке действий при ЧС.
В Красноармейском районе прошли учения по отработке действий при ЧС
Медицинскую помощь в трех новых ФАПах Кинельского района будут получать более 1300 жителей.
В Кинельском районе построили три модульных ФАПа
В Самаре завершились всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Самарочка».
Спортсмены Самарской области - призеры всероссийских соревнований по фигурному катанию
Житель Белгородской области отказался подвезти главу региона Вячеслава Гладкова
Житель Белгородской области отказался подвезти главу региона Вячеслава Гладкова
Самарская область заняла 9 место в рейтинге качества жизни среди регионов страны по итогам 2025 года.
Самарская область - в ТОП-10 регионов страны по качеству жизни населения
В Самарской областиСостоялось первое в 2026 году заседание Координационного совета по вопросам повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения.
В регионе прошло заседание Координационного совета по финансовой грамотности
26 февраля на заседании Самарской Губдумы в первом и втором чтениях были приняты поправки к проекту областного бюджета на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов.
В Самаре приняты поправки к проекту областного бюджета на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов
Сегодня, 26 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
Вячеслав Федорищев провел прием граждан в Самаре
В Самаре приняты поправки к проекту областного бюджета на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов

26 февраля на заседании Самарской Губдумы в первом и втором чтениях были приняты поправки к проекту областного бюджета на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Сегодня, 26 февраля, на заседании Самарской Губернской Думы в первом и втором чтениях были приняты поправки к проекту областного бюджета на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов.
В заседании приняли участие первый заместитель губернатора Самарской области — председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов, врио заместителя председателя Правительства Самарской области — министра финансов Самарской области Ольга Собещанская, представители регионального Правительства, прокуратуры, Счетной палаты Самарской области и многие другие.
Проектом закона Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», внесенным губернатором Самарской области, предлагается увеличение доходной и расходной части областного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
«Корректировка бюджета – плановая работа, которая проводится всеми субъектами Российской Федерации. В новой редакции мы сохранили все социальные направления. Все законтрактованные объекты перешли на 2026 год и обеспечены необходимым финансированием. Бюджет на данный момент совершенно сбалансированный, он исполнимый, реальный и по срокам, и по объемам финансирования. Хочу поблагодарить и депутатов, и членов правительства от имени губернатора и от себя лично за конструктивную работу», — сказал первый заместитель губернатора Самарской области — председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов.
Депутаты поддержали ряд уточнений по статьям расходов на 2026 год. Увеличение доходной части на 2026 год составит более 147 млн рублей; увеличение расходной части на 2026 год составит 9,5 млрд рублей. Доходная часть увеличивается за счет: дополнительных безвозмездных поступлений в 2026 году в общей сумме 142,1 млн рублей; увеличения неналоговых доходов в 2026 году на 5,0 млн рублей.
Все дополнительные средства, которые направлены на первоочередные расходы, имеют четкое целевое назначение: усиление мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, обеспечение безопасности населения, финансирование нацпроектов и выполнение всех социальных гарантий.
«Бюджет абсолютно выверенный, все социальные обязательства сохранены. В регионе действует 124 меры социальной поддержки, все они обеспечены финансированием. Поддержка участников СВО, семей с детьми, многодетных, других льготных категорий граждан остаются на должном уровне. Кроме того, объекты строительства, которые обеспечены финансированием, будут продолжены и закончены. Областное правительство во главе с Виталием Алексеевичем Шабалатовым провели большую работу по приоритизации параметров областного бюджета», — подчеркнул председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников.

