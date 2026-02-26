В регионе прошло заседание Координационного совета по финансовой грамотности

Состоялось первое в 2026 году заседание Координационного совета по вопросам повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения в Самарской области. Мероприятие по поручению губернатора Вячеслава Федорищева провел врио заместителя губернатора Самарской области Вячеслав Романов. Участники подвели итоги работы за 2025 год и определили ключевые задачи на текущий период.

В заседании приняли участие представители регионального правительства, муниципальных образований, социальных и образовательных учреждений, а также региональный координатор Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России.

Как подчеркнул Вячеслав Романов, формирование финансовой культуры определено Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Правительством страны как одно из существенных условий дальнейшего развития государства.

В 2025 году работа по повышению финансовой грамотности в Самарской области приобрела системный характер. В рамках региональной программы проведено свыше 18 тысяч мероприятий, охвативших более 1 миллиона человек - каждый третий житель губернии стал их участником.

«Работа строится в строгом соответствии со стратегической целью — формирование у граждан ключевых элементов финансовой культуры, способствующих благополучию человека, семьи и общества в целом», - подчеркнула врио заместителя председателя Правительства Самарской области - министра финансов, председатель Координационного совета Ольга Собещанская.

Особое внимание уделялось адресной работе с целевыми аудиториями. Более 6 тысяч мероприятий проведено с участием почти 523 тысяч школьников и дошкольников, 132 тысяч студентов колледжей и 9 тысяч учащихся вузов. Свыше 5 тысяч мероприятий по повышению финансовой грамотности проведено для социально уязвимых категорий граждан: людей старшего возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и других. Для представителей бизнеса организовано около 4 тысяч мероприятий.

Самарская область является активным участником Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы». По итогам тестирования регион уверенно входит в тройку лидеров среди субъектов РФ и отмечен пятью наградами НИФИ Минфина России.

По мнению управляющего Отделением Самара Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Алексея Колоскова, эффективное межведомственное взаимодействие позволит успешно реализовать Стратегию повышения финансовой грамотности, а значит - решить множество ключевых вопросов. «Разумное потребление, в том числе с заботой об экологии, увеличение горизонта планирования, финансирование экономики за счет частных инвесторов, ответственное отношение к налогам — вот только небольшой перечень вопросов, которые мы можем решить в том числе за счет повышения финансовой культуры», - уверен Алексей Колосков.

Обсудили на заседании и вопросы реализации Программы долгосрочных сбережений (ПДС). По состоянию на 1 января 2026 года договоры заключили более 261 тысячи жителей региона. Общий объем взносов составил 13,5 млрд рублей. Доля заключивших договоры от общего числа жителей достигла 8,3%, что существенно выше среднероссийского показателя (6,5%).

Отдельное внимание было уделено вопросам финансовой безопасности и профилактике IT-преступлений. Начальник Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Михаил Иванча отметил, что совместная профилактическая работа позволила значительно снизить риски для граждан. По его словам, в прошлом году количество мошенничеств, предотвращенных на стадии покушения, выросло на 13,3%, а число предотвращенных краж увеличилось на 7,7%. «Это свидетельствует о том, что информирование граждан о способах обмана дает реальные результаты», — сказал Михаил Иванча.

Достигнутые результаты подтверждают эффективность межведомственного подхода. В 2026 году Самарская область намерена укрепить лидирующие позиции и продолжить реализацию задач, определенных Президентом и Правительством РФ в сфере финансовой культуры.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области