В Красноармейском районе прошли учения в Межпоселенческом культурно-досуговом Центре по отработке действий при ЧС.
Медицинскую помощь в трех новых ФАПах Кинельского района будут получать более 1300 жителей.
В Самаре завершились всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Самарочка».
Житель Белгородской области отказался подвезти главу региона Вячеслава Гладкова
Самарская область заняла 9 место в рейтинге качества жизни среди регионов страны по итогам 2025 года.
В Самарской областиСостоялось первое в 2026 году заседание Координационного совета по вопросам повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения.
26 февраля на заседании Самарской Губдумы в первом и втором чтениях были приняты поправки к проекту областного бюджета на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов.
Сегодня, 26 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
В регионе прошло заседание Координационного совета по финансовой грамотности

130
В Самарской областиСостоялось первое в 2026 году заседание Координационного совета по вопросам повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения.

Состоялось первое в 2026 году заседание Координационного совета по вопросам повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения в Самарской области. Мероприятие по поручению губернатора Вячеслава Федорищева провел врио заместителя губернатора Самарской области Вячеслав Романов. Участники подвели итоги работы за 2025 год и определили ключевые задачи на текущий период.
В заседании приняли участие представители регионального правительства, муниципальных образований, социальных и образовательных учреждений, а также региональный координатор Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России.
Как подчеркнул Вячеслав Романов, формирование финансовой культуры определено Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Правительством страны как одно из существенных условий дальнейшего развития государства.
В 2025 году работа по повышению финансовой грамотности в Самарской области приобрела системный характер. В рамках региональной программы проведено свыше 18 тысяч мероприятий, охвативших более 1 миллиона человек - каждый третий житель губернии стал их участником. 
«Работа строится в строгом соответствии со стратегической целью — формирование у граждан ключевых элементов финансовой культуры, способствующих благополучию человека, семьи и общества в целом», - подчеркнула врио заместителя председателя Правительства Самарской области - министра финансов, председатель Координационного совета Ольга Собещанская.
Особое внимание уделялось адресной работе с целевыми аудиториями. Более 6 тысяч мероприятий проведено с участием почти 523 тысяч школьников и дошкольников, 132 тысяч студентов колледжей и 9 тысяч учащихся вузов. Свыше 5 тысяч мероприятий по повышению финансовой грамотности проведено для социально уязвимых категорий граждан: людей старшего возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и других. Для представителей бизнеса организовано около 4 тысяч мероприятий. 
Самарская область является активным участником Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы». По итогам тестирования регион уверенно входит в тройку лидеров среди субъектов РФ и отмечен пятью наградами НИФИ Минфина России.
По мнению управляющего Отделением Самара Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Алексея Колоскова, эффективное межведомственное взаимодействие позволит успешно реализовать Стратегию повышения финансовой грамотности, а значит - решить множество ключевых вопросов. «Разумное потребление, в том числе с заботой об экологии, увеличение горизонта планирования, финансирование экономики за счет частных инвесторов, ответственное отношение к налогам — вот только небольшой перечень вопросов, которые мы можем решить в том числе за счет повышения финансовой культуры», - уверен Алексей Колосков.
Обсудили на заседании и вопросы реализации Программы долгосрочных сбережений (ПДС). По состоянию на 1 января 2026 года договоры заключили более 261 тысячи жителей региона. Общий объем взносов составил 13,5 млрд рублей. Доля заключивших договоры от общего числа жителей достигла 8,3%, что существенно выше среднероссийского показателя (6,5%).
Отдельное внимание было уделено вопросам финансовой безопасности и профилактике IT-преступлений. Начальник Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Михаил Иванча отметил, что совместная профилактическая работа позволила значительно снизить риски для граждан. По его словам, в прошлом году количество мошенничеств, предотвращенных на стадии покушения, выросло на 13,3%, а число предотвращенных краж увеличилось на 7,7%. «Это свидетельствует о том, что информирование граждан о способах обмана дает реальные результаты», — сказал Михаил Иванча.
Достигнутые результаты подтверждают эффективность межведомственного подхода. В 2026 году Самарская область намерена укрепить лидирующие позиции и продолжить реализацию задач, определенных Президентом и Правительством РФ в сфере финансовой культуры.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

В Самаре завершились всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Самарочка».
26 февраля 2026, 19:45
Спортсмены Самарской области - призеры всероссийских соревнований по фигурному катанию
В Самаре завершились всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Самарочка». Спорт
56
26 февраля на заседании Самарской Губдумы в первом и втором чтениях были приняты поправки к проекту областного бюджета на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов.
26 февраля 2026, 18:48
В Самаре приняты поправки к проекту областного бюджета на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов
26 февраля на заседании Самарской Губдумы в первом и втором чтениях были приняты поправки к проекту областного бюджета на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов. Политика
235
Сегодня, 26 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
26 февраля 2026, 18:38
Вячеслав Федорищев провел прием граждан в Самаре
Сегодня, 26 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан Политика
193
Сегодня, 26 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
26 февраля 2026  18:38
Вячеслав Федорищев провел прием граждан в Самаре
197
Отделение Соцфонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления детских пособий в марте 2026 года
26 февраля 2026  13:50
Отделение Соцфонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления детских пособий в марте 2026 года
430
В Самарской области вводятся временные ограничения движения большегрузов весной и летом 2026 года
26 февраля 2026  13:38
В Самарской области вводятся временные ограничения движения большегрузов весной и летом 2026 года
277
Губернатор Вячеслав Федорищев и начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев обсудили вопросы транспортного сотрудничества
26 февраля 2026  13:34
Губернатор Вячеслав Федорищев и начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев обсудили вопросы транспортного сотрудничества
278
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
26 февраля 2026  09:43
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
246
