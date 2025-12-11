Я нашел ошибку
Главные новости:
Региональное СУ во взаимодействии с иными органами принимает меры к восстановлению и защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Павел Олейник принял участие в торжественном вручении детям-сиротам ключей от квартир
По поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева сделаны конкретные шаги по обновлению градостроительной политики региона.
В Самаре заработала программа комплексного развития территории
Шестеро молодых исследователей из самарских университетов всего за десять минут представили зрителю итоги своей исследовательской деятельности простым и увлекательным языком.
Самара вновь приняла масштабный научный баттл – предновогодний Science Slam
Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 30 оперативно ликвидировали пожар в административном здании.
В поселке Луначарский горело подсобное помещение административного здания
В табаке находятся больше тысячи разных соединений, представляющих опасность для здоровья. Для зрительных органов опаснее всего цианид и никотин.
‍Врач-офтальмолог больницы им. Т.И. Ерошевского рассказала о негативном влиянии курения на зрение
Мероприятие прошло в рамках профориентации, а также патриотического воспитания молодежи.
В Самаре транспортные полицейские встретились с учащимися колледжа
По информации Приволжского УГМС в Самаре 12 декабря ночью до -6°С, днем до -1°С. Местами гололедица.
12 декабря в регионе облачно, небольшой снег, местами гололед, до +1°С
В ноябре и декабре разыгрывались областные соревнования по футзалу среди игроков старше 40 лет.
Сборная Кинель-Черкасского района - победитель областных соревнований по футзалу
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
В Самаре заработала программа комплексного развития территории

138
По поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева сделаны конкретные шаги по обновлению градостроительной политики региона.

В Октябрьском районе г.о. Самара началось строительство первого жилого дома по договору комплексного развития территорий (КРТ). Договор КРТ инвестор заключил еще в 2023 году. Но процесс «буксовал». А в 2025 году с запуском новой градостроительной политики и работы одноименного министерства процесс был перезагружен. Это первый проект КРТ в Самаре, по которому инвесторы получили разрешение на строительство. 

На пересечении улиц Советской Армии и 8-й Радиальной начали возведение будущего жилого комплекса. Здесь будет построено не только жилье, но объекты социальной инфраструктуры. По планам до 2030 года здесь возведут  детский сад на 155 мест, корпус начальных классов на 300 мест в расширение существующей общеобразовательной школы №20, начнет работать поликлиника на 100 посещений в смену.

Особое внимание по новой градостроительной политике уделяют сносу аварийных и ветхих зданий. Главное правило – собственник не должен оказаться в худшем положении, каждому должны предложить равнозначные или даже более выгодные варианты. Здесь под расселение попадают 14 домов, процесс уже идёт.

Как отметил Рамиль Халиуллов, руководитель компании-застройщика «ВИРА», они провели большую работу с жителями домов на площадке, которые попадали под снос: «Дома на площадке двухэтажные, очень старые, а где-то и аварийные. Мы неоднократно встречались, есть понимание с жителями по тому, что они хотят по расселению. В настоящий момент из 14 старых домов расселено 5». 

Отметим, проект инвестор несколько раз выносил на обсуждение рабочей группы при градостроительном совете. Все предложения и замечания экспертов были учтены. В итоге концепция этого КРТ была утверждена в августе 2025 года на градостроительном совете при Губернаторе Самарской области.

Как отметил министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев, проекты КРТ решают важную задачу – уход от точечной застройки: «Больше никакой точной застройки. Я надеюсь, что, когда мы реализуем первое КРТ, то любой житель Самары может выйти на эту площадку и сравнить, как это комфортно: есть парковки, зоны отдыха, детский сад и поликлиника. Начало строительства по первой в Самаре КРТ говорит о серьезной перезагрузке градостроительства в регионе. Будем продолжать, будем двигаться вперед. В первую очередь комфорт жителей и социальные объекты».

В настоящий момент по Самарской области заключено 7 договоров КРТ и они находятся в разной стадии проработки. На ближайшем градостроительном совете при Губернаторе будут рассмотрены еще несколько концепций комплексного развития территорий региона. 

