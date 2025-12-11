Павел Олейник принял участие в торжественном вручении детям-сиротам ключей от квартир

В Самаре состоялось торжественное мероприятие, на котором 15 детей-сирот получили ключи от собственных благоустроенных квартир в новом микрорайоне «Заречье», расположенном в Куйбышевском районе города Самары, от руководителя следственного управления СК России по Самарской области Павла Михайловича Олейника и главы городского округа Самара Ивана Николаевича Носкова.

Обеспечение жильем детей-сирот остается одной из важнейших социальных задач в России. Региональное следственное управление в рамках процессуальной деятельности во взаимодействии с иными органами принимает меры к восстановлению и защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Павел Михайлович поздравил новоселов и пожелал им на новом месте жительства открыть новую страничку своей счастливой жизни, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО