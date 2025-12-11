Я нашел ошибку
На первой встрече в новом пространстве собрались молодые предприниматели, фотографы, квнщики, студенты и представители общественных организаций.
В Нефтегорском районе создан молодежный кластер "Креатив хаб "МоСт"
Истории героев очерков доказывают, что люди без зрения могут жить полной жизнью и уверенно чувствовать себя в обществе, состояться в профессии, спорте, творчестве, создать семью.
В Самарской библиотеке для слепых прошла презентация книги самарского писателя Владимира Миклавчича
Михаил Дегтярев поблагодарил МОК за восстановление принципов Олимпийской хартии.
Михаил Дегтярев: российским и белорусским участникам юношеских стартов вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном
Также президент отметил, что страховые пенсии по старости с 1 января проиндексируют на 7,6%, темпами выше инфляции.
Путин сообщил о рекордно низких значениях уровня бедности в России
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
Участники получат сертификаты о прохождении курса. Выпускники программы смогут претендовать на льготные финансовые инструменты.
Завершен первый поток образовательной программы «СВОё дело. Самарская область»
В ближайшие дни энергетики исполнят мечты ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Самарские энергетики «Т Плюс» присоединились к акции и сняли первые открытки с «Ёлки желаний»
Региональное СУ во взаимодействии с иными органами принимает меры к восстановлению и защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Павел Олейник принял участие в торжественном вручении детям-сиротам ключей от квартир
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Завершен первый поток образовательной программы «СВОё дело. Самарская область»

160
Участники получат сертификаты о прохождении курса. Выпускники программы смогут претендовать на льготные финансовые инструменты.

Завершили первый поток образовательной программы «СВОё дело. Самарская область». Реализуем ее совместно с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества», сообщает пресс-служба минэкономразвития СО

В программе принимают участие участники СВО, ветераны боевых действий и их семьи смогли разработать свои бизнес-идеи и проработать действующие проекты.

В течение 3 месяцев более 100 участников первого потока программы:
-генерировали бизнес-идеи,
-проходили обучение с экспертами,
-посещали консультации по мерам господдержки,
-развивали предпринимательские навыки,
-получали поддержку наставников,
-презентовали проекты перед наставниками.

Отзывы участников программы:

«За время участия в программе я получила большое количество полезной информации, благодаря чему я знаю, с чего начать свой бизнес, куда обратиться для оформления необходимых документов, просчитала цифры и слабые стороны, а также увидела перспективы развития и возможности роста», — отметила супруга ветерана СВО Дарья Феденкова.

«Я занимаюсь ремонтом и перетяжкой мебели с 2021 года. На проекте увидел свое развитие, в планах — увеличить количество заказов, расширить перечень услуг, развить производство. На защите дали много полезных рекомендаций, уже записался на курс по нейросетям, что поможет мне продвигать бизнес», — заявил ветеран боевых действий Алексей Екимов.

«Хочу поблагодарить всех организаторов и экспертов обучающей программы "СВОё дело". Было много интересной и полезной информации. Чувствовалась заинтересованность довести нас до результата, а также желание помочь в затруднительных ситуациях по всем вопросам», — рассказала участница Ольга Ларенкова.

Участники получат сертификаты о прохождении курса.

Выпускники программы смогут претендовать на льготные финансовые инструменты.

Обучение второго потока стартует в 2026 году, заполнить заявку можно на сайте vk.cc/cSej0y.

 

Фото:  Минэкономразвития Самарской области

