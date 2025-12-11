Завершен первый поток образовательной программы «СВОё дело. Самарская область»

Завершили первый поток образовательной программы «СВОё дело. Самарская область». Реализуем ее совместно с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества», сообщает пресс-служба минэкономразвития СО

В программе принимают участие участники СВО, ветераны боевых действий и их семьи смогли разработать свои бизнес-идеи и проработать действующие проекты.

В течение 3 месяцев более 100 участников первого потока программы:

-генерировали бизнес-идеи,

-проходили обучение с экспертами,

-посещали консультации по мерам господдержки,

-развивали предпринимательские навыки,

-получали поддержку наставников,

-презентовали проекты перед наставниками.

Отзывы участников программы:

«За время участия в программе я получила большое количество полезной информации, благодаря чему я знаю, с чего начать свой бизнес, куда обратиться для оформления необходимых документов, просчитала цифры и слабые стороны, а также увидела перспективы развития и возможности роста», — отметила супруга ветерана СВО Дарья Феденкова.

«Я занимаюсь ремонтом и перетяжкой мебели с 2021 года. На проекте увидел свое развитие, в планах — увеличить количество заказов, расширить перечень услуг, развить производство. На защите дали много полезных рекомендаций, уже записался на курс по нейросетям, что поможет мне продвигать бизнес», — заявил ветеран боевых действий Алексей Екимов.

«Хочу поблагодарить всех организаторов и экспертов обучающей программы "СВОё дело". Было много интересной и полезной информации. Чувствовалась заинтересованность довести нас до результата, а также желание помочь в затруднительных ситуациях по всем вопросам», — рассказала участница Ольга Ларенкова.

Участники получат сертификаты о прохождении курса.

Выпускники программы смогут претендовать на льготные финансовые инструменты.

Обучение второго потока стартует в 2026 году, заполнить заявку можно на сайте vk.cc/cSej0y.

Фото: Минэкономразвития Самарской области