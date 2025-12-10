Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие

В Самарской области поддержку творческих проектов получит 31 предприниматель, общая сумма грантов составит почти 15 млн рублей. Итоги конкурса грантов для креативных индустрий подведены в министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уделяет значительное внимание поддержке креативных индустрий, отмечая их растущий вклад в экономику региона. Эта работа ведётся в рамках реализации Программы социально-экономического развития региона.

«Мы уверены, что грантовые средства на развитие проектов помогут предпринимателям реализовать идеи, расширить бизнес и внести вклад в культурное и экономическое благополучие Самарской области. А мы продолжим активно поддерживать креативный бизнес и развивать инфраструктуру для его успешного роста», — подчеркнул зампредседателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

На участие в конкурсе поступило 100 заявок от предпринимателей, развивающих свой бизнес в сфере креативных индустрий. Все они прошли обучающий курс и защитили свои бизнес-проекты перед экспертной комиссией, в состав которой вошли представители областного минэкономразвития, организаций инфраструктуры господдержки предпринимательства, а также представители бизнес-объединений региона.

Победителями конкурса стали творческие команды 31 проекта в сфере производства одежды, разработки программного обеспечения, гастрономии и др.

«Победа в грантовом конкурсе - это некая сверка, что мы движемся в правильном направлении. И наш проект - это не просто творчество, а оцененный специалистами, перспективный бизнес. На грант планируем приобрести мобильную сцену для представлений, и это даст очень большой толчок нашему развитию. Мы сможем выстраивать регулярное расписание представлений, наши зрители смогут увидеть гораздо больший спектр возможностей, спецэффектов, мы сможем приглашать больше исполнителей. И это первый шаг к появлению в регионе еще одной полноценной сцены, творческого пространства», – рассказывает Александр Карачев, руководитель театра пантомимы "Гримасы".

Полученный грант предприниматели могут направить на аренду, ремонт помещения, на приобретение сырья, оргтехники и мебели, оформление результатов интеллектуальной деятельности и др.

«У нас даже эмоциональный фон стал более уверенным - мы поняли, что действительно делаем что-то важное для людей, для региона, что нашу работу оценили по достоинству. Средства планируем потратить на покупку станка с большим рабочим полем, что позволит увеличить нашу производительность», — поделилась Ольга Резник, руководитель производства лазерной резки изделий «Rezznik».

Мера поддержки креативного бизнеса реализуется областным минэкономразвития по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

В центрах «Мой бизнес» Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки: содействие в продвижении продукции, участие в тематических региональных и федеральных выставках, информационно-консультационная поддержка.

Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области.