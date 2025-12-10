Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2026 году на КбшЖД назначили 32 поезда дальнего следования на самых популярных направлениях
В 2026 году на КбшЖД назначили новых 32 поезда дальнего следования на самых популярных направлениях
Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области» стала победителем федерального конкурса
Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области» стала победителем федерального конкурса
В Госдуме рассказали об индексации маткапитала с 2026 года
В Госдуме рассказали об индексации маткапитала с 2026 года
В «Роскачестве» рассказали об опасностях некачественных искусственных елей
В «Роскачестве» рассказали об опасностях некачественных искусственных елей
Телебашня в Самаре включит подсветку в День Конституции.
Телебашня в Самаре включит подсветку в День Конституции.
В Самаре в День Героев Отечества открылся кадетский класс Росгвардии
В Самаре в День Героев Отечества открылся кадетский класс Росгвардии
Житель Самарской области, воспользовавшись технической возможностью, взломал чужую страницу в социальной сети.
Житель Самарской области, воспользовавшись технической возможностью, взломал чужую страницу в социальной сети.
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
Весь список
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие

В Самарской области поддержку творческих проектов получит 31 предприниматель, общая сумма грантов составит почти 15 млн рублей. Итоги конкурса грантов для креативных индустрий подведены в министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уделяет значительное внимание поддержке креативных индустрий, отмечая их растущий вклад в экономику региона. Эта работа ведётся в рамках реализации Программы социально-экономического развития региона.

«Мы уверены, что грантовые средства на развитие проектов помогут предпринимателям реализовать идеи, расширить бизнес и внести вклад в культурное и экономическое благополучие Самарской области. А мы продолжим активно поддерживать креативный бизнес и развивать инфраструктуру для его успешного роста», — подчеркнул зампредседателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

На участие в конкурсе поступило 100 заявок от предпринимателей, развивающих свой бизнес в сфере креативных индустрий. Все они прошли обучающий курс и защитили свои бизнес-проекты перед экспертной комиссией, в состав которой вошли представители областного минэкономразвития, организаций инфраструктуры господдержки предпринимательства, а также представители бизнес-объединений региона.

Победителями конкурса стали творческие команды 31 проекта в сфере производства одежды, разработки программного обеспечения, гастрономии и др.

«Победа в грантовом конкурсе - это некая сверка, что мы движемся в правильном направлении. И наш проект - это не просто творчество, а оцененный специалистами, перспективный бизнес. На грант планируем приобрести мобильную сцену для представлений, и это даст очень большой толчок нашему развитию. Мы сможем выстраивать регулярное расписание представлений, наши зрители смогут увидеть гораздо больший спектр возможностей, спецэффектов, мы сможем приглашать больше исполнителей. И это первый шаг к появлению в регионе еще одной полноценной сцены, творческого пространства», – рассказывает Александр Карачев, руководитель театра пантомимы "Гримасы".

Полученный грант предприниматели могут направить на аренду, ремонт помещения, на приобретение сырья, оргтехники и мебели, оформление результатов интеллектуальной деятельности и др.

«У нас даже эмоциональный фон стал более уверенным - мы поняли, что действительно делаем что-то важное для людей, для региона, что нашу работу оценили по достоинству. Средства планируем потратить на покупку станка с большим рабочим полем, что позволит увеличить нашу производительность», — поделилась Ольга Резник, руководитель производства лазерной резки изделий «Rezznik».

Мера поддержки креативного бизнеса реализуется областным минэкономразвития по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

В центрах «Мой бизнес» Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки: содействие в продвижении продукции, участие в тематических региональных и федеральных выставках, информационно-консультационная поддержка.

 

Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области.

Весь список