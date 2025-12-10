В Госдуме рассказали об индексации маткапитала с 2026 года

С 1 февраля 2026 года в России произойдут значительные изменения в системе социальных гарантий и льгот для семей с детьми. Как сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Известиями» 10 декабря, материнский капитал будет повышен на 6,8%.

«В результате размер материнского капитала для семей, получивших сертификат на второго ребенка, при условии, что на первого он не оформлялся, составит 974 тыс. рублей. Размер выплаты на первого ребенка достигнет 737 тыс. рублей», — уточнила она.

По словам парламентария, в настоящее время на федеральном уровне рассматривается возможность распространения средств материнского капитала также и на третьего и последующих детей. Эта практика уже успешно применяется в ряде регионов. Например, в Краснодарском крае на каждого третьего и последующего ребенка из регионального бюджета выделяется 167 тыс. рублей. Бессараб подчеркнула, что подобный подход необходимо расширять и на федеральном уровне.

Депутат отметила масштаб финансовой поддержки семей с детьми со стороны государства, выделив на эти цели в ближайшей перспективе около 10 трлн рублей. В этот так называемый детский бюджет входит, в частности, единое пособие по рождению и воспитанию ребенка, которое начинает выплачиваться с ранних сроков беременности при необходимости и продолжается вплоть до достижения ребенком 17 лет.

Кроме того, Бессараб напомнила о других существенных мерах поддержки.

«Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет составляет 83 тыс. рублей. Размер пособия по беременности и родам при нормальном течении беременности превышает 955 тыс. рублей», — указала она.

По мнению парламентария, эти меры наглядно демонстрируют последовательную политику государства по поддержке российских семей и детей.