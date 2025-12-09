Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин

13 декабря в 16.00 в пространстве «ЦЕХ» центра культуры и отдыха «Станкозавод» пройдет лекция «Руины: новая история» (12+). Московский историк архитектуры, журналист и архитектурный критик Марина Юшкевич расскажет о российском и мировом опыте работы с полуразрушенными историческими объектами.

Лекция пройдет в рамках проекта «ВООПИиК покажет» Самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и лектория «Архитектурная среда» кофейни White Cup.

Снести или сохранить? Этим вопросом задаются тысячи собственников руинированных объектов по всему миру. Ведь даже полуразрушенные исторические здания и сооружения выступают носителями смыслов, памяти места, и, несмотря на свое состояние, сохраняют архитектурную ценность.

Московский историк архитектуры, автор блога про «архитектуру повторного использования» ReUseArch Марина Юшкевич расскажет, как в России и других странах сохраняют руины, вдыхая в них новую жизнь: приспосабливают под музеи и арт-центры, офисные объекты и отели, жилые дома и общественные пространства.

13 декабря 16.00

Вход свободный

Центр труда и отдыха «Станкозавод», пространство «ЦЕХ» (улица Куйбышева, 128а)