Россияне запланировали провести новогодние каникулы дома с семьей
На 72 000 рублей в Самарской области слесарь обманул родное предприятие
С 1 января 2026 года в Самарской области стартует Автоматизированная упрощенная система налогообложения
В Самарском университете им. Королёва состоится круглый стол к 35-летию возвращения исторического имени областному центру
число резюме молодежи на рабочие и линейные позиции за год выросло на 77%
В Сызрани водитель сбил 34-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть
Роскачество назвало лучшие игристые вина России
самарцы рассказали, каких подарков ждут от близких на Новый год
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка о культуре еды и человеческого общения
Самарская кирха приглашает 12 декабря в 18:30 на просветительско-музыкальный вечер
13 декабря в 16.00 в пространстве «ЦЕХ» центра культуры и отдыха «Станкозавод» пройдет лекция «Руины: новая история» (12+). Московский историк архитектуры, журналист и архитектурный критик Марина Юшкевич расскажет о российском и мировом опыте работы с полуразрушенными историческими объектами.

Лекция пройдет в рамках проекта «ВООПИиК покажет» Самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и лектория «Архитектурная среда» кофейни White Cup.

Снести или сохранить? Этим вопросом задаются тысячи собственников руинированных объектов по всему миру. Ведь даже полуразрушенные исторические здания и сооружения выступают носителями смыслов, памяти места, и, несмотря на свое состояние, сохраняют архитектурную ценность.

Московский историк архитектуры, автор блога про «архитектуру повторного использования» ReUseArch Марина Юшкевич расскажет, как в России и других странах сохраняют руины, вдыхая в них новую жизнь: приспосабливают под музеи и арт-центры, офисные объекты и отели, жилые дома и общественные пространства.

13 декабря 16.00

Вход свободный

Центр труда и отдыха «Станкозавод», пространство «ЦЕХ» (улица Куйбышева, 128а)

В «ЗИМ Галерее» откроется выставка о культуре еды и человеческого общения
09 декабря 2025, 09:20
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка о культуре еды и человеческого общения
Выставка объединила работы современных художников, которые в разных медиумах исследуют культуру еды как явление. Культура
102
Самарская кирха приглашает 12 декабря в 18:30 на просветительско-музыкальный вечер
08 декабря 2025, 09:38
Самарская кирха приглашает 12 декабря в 18:30 на просветительско-музыкальный вечер
программе презентация книги-альбома об истории здания и общины, а также концерт вокальной, камерной и органной музыки. Культура
383
28 ноября 2025, 16:59
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Победителям и призёрам со сцены в торжественной обстановке вручили дипломы и памятные призы. Подарки подготовлены Агентством по реализации молодёжной политики Самарской области и производителем решений для света и энергии дома Camelion.
28 ноября 2025, 16:59
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Победителям и призёрам со сцены в торжественной обстановке вручили дипломы и памятные призы. Подарки подготовлены Агентством по реализации молодёжной политики... Общество
2351
9 декабря 2025  10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
85
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году предусмотрено 29,8 млрд рублей.
8 декабря 2025  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
404
8 декабря 2025  13:32
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
397
8 декабря 2025  12:18
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
8 декабря 2025  12:18
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
367
8 декабря 2025  10:02
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
8 декабря 2025  10:02
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
815
