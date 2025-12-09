В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему

В декабре 2025 года абоненты «РКС-Самара» (ООО «Самарские коммунальные системы») получили две квитанции. Первая квитанция – расчёт за ноябрь, вторая – аванс за декабрь.

Это сделано для удобства тех самарцев, кто захочет принять участие в акции «В Новый год – без старых долгов». Все авансовые платежи в обязательном порядке будут учтены при дальнейших расчётах. Следующая квитанция придёт в феврале с расчётами за январь .

Чтобы поднять себе настроение и почувствовать Новый год, а также для того, чтобы в январские праздники не думать о коммунальных услугах, оплатите обе квитанции и участвуйте в акции «В Новый год – без старых долгов»!

С 4 по 26 декабря можно получить на выбор сладкий подарок или скидку в размере стоимости 3 кубометров воды (150 рублей). Условия участия:

- не иметь долгов за ХВС и канализацию (а если есть – обязательно погасить),

- в декабре оплатить ноябрьскую и авансовую декабрьскую квитанции.

После этого нужно приехать в центр обслуживания клиентов за сладким подарком или написать на электронную почту action@samcomsys.ru, прикрепив документ об оплате ноябрьских и декабрьских начислений, чтобы получить скидку за январь.

Адреса ЦОКов: ул. Луначарского, 56, ул. Советской Армии, 146, пр. Металлургов, 56 с 8:00 до 17:00; пр. Павла Маркина, 1 и ул. Бакинская, 20 пн-чт с 8:00 до 17:00 и пт с 8:00 до 16:00.