В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему

Я нашел ошибку
Главные новости:
Данная экспозиция является продолжением экспозиции, размещенной на стендах пешеходной части улицы Ленинградской с портретами 35 самарских героев.
Экспозицию с портретами Героев России и участников СВО открыли в Самаре около Дворца спорта им. Владимира Высоцкого
Каждый ребенок в возрасте до 10 лет, который отправится в путешествие 31 декабря, получит вкусный сюрприз.
Куйбышевская железная дорога начинает дарить пассажирам праздничное настроение
Ветераны СВО приняли участие в сдаче крови как на станции переливания крови, так и в рамках выездной донорской акции.
Ветераны СВО, представители региональной программы «Школа героев» принимают участие в донорских акциях
От всей души желаю нашим Героям и всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия!
Вячеслав Федорищева поздравил жителей губернии с Днем Героев Отечества 
Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича продолжает череду гас
САТОБ откроет XV Минский международный Рождественский оперный форум 
Как рассказал главный врач Похвистневской больницы Николай Микаскин, ремонт проводится поэтапно.
В Похвистнево идет капремонт хирургического корпуса ЦРБ
В Череповце завершились вторые по значимости всероссийские соревнования по дзюдо - Кубок России. За награды и призовой фонд боролись 333 спортсмена из 50 регионов.
Вита Майданик и Стефания Власова из Самарской области - победительницы Кубка России по дзюдо
Во время прямой линии прозвучал вопрос от жителей Кинеля об увеличении числа контейнеров для сбора ТКО.
В Кинеле наводят порядок после обращений жителей на прямую линию губернатора
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.27
1.18
EUR 89.71
1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка о культуре еды и человеческого общения
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему

212
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему

В декабре 2025 года абоненты «РКС-Самара» (ООО «Самарские коммунальные системы») получили две квитанции. Первая квитанция – расчёт за ноябрь, вторая – аванс за декабрь.

Это сделано для удобства тех самарцев, кто захочет принять участие в акции «В Новый год – без старых долгов». Все авансовые платежи в обязательном порядке будут учтены при дальнейших расчётах. Следующая квитанция придёт в феврале с расчётами за январь.

Чтобы поднять себе настроение и почувствовать Новый год, а также для того, чтобы в январские праздники не думать о коммунальных услугах, оплатите обе квитанции и участвуйте в акции «В Новый год – без старых долгов»!

С 4 по 26 декабря можно получить на выбор сладкий подарок или скидку в размере стоимости 3 кубометров воды (150 рублей). Условия участия:

- не иметь долгов за ХВС и канализацию (а если есть – обязательно погасить),

- в декабре оплатить ноябрьскую и авансовую декабрьскую квитанции.

После этого нужно приехать в центр обслуживания клиентов за сладким подарком или написать на электронную почту action@samcomsys.ru, прикрепив документ об оплате ноябрьских и декабрьских начислений, чтобы получить скидку за январь.

Адреса ЦОКов: ул. Луначарского, 56, ул. Советской Армии, 146, пр. Металлургов, 56 с 8:00 до 17:00; пр. Павла Маркина, 1 и ул. Бакинская, 20 пн-чт с 8:00 до 17:00 и пт с 8:00 до 16:00.

Напоминаем, что оплатить водоснабжение и водоотведение без комиссии можно в личном кабинете на сайте «РКС-Самара» https://lk.roscomsys.ru/login

 

Теги: Акценты В центре внимания РКС-Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
08 декабря 2025, 12:18
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
Просим самарцев не откладывать важные коммунальные дела на предновогодние дни. Показания приборов учёта можно передать уже сегодня и до 23 декабря.   ЖКХ
404
"РКС-Самара" поясняют, как реагировать на псевдо-предписания о поверке
26 сентября 2024, 12:20
"РКС-Самара" поясняют, как реагировать на псевдо-предписания о поверке
«РКС-Самара» напоминают: такого рода листовки не являются квитанциями или другими документами, это реклама коммерческих услуг. ЖКХ
4888
20 июля 2024, 11:57
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 22 июля
По информации ресурсоснабжающей организации, большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях возможно кратковременное отключение... ЖКХ
4718

В центре внимания
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
177
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
206
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
177
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году предусмотрено 29,8 млрд рублей.
8 декабря 2025  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
534
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
423
Весь список