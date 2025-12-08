Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу

«РКС-Самара» предупреждает горожан: в декабре 2025 года показания приборов учёта холодной и горячей воды необходимо передать до 23 числа. Это связано с особенностями закрытия годовой отчетности.
Удобнее всего передавать показания через сервисы «РКС-Самара»:
- личный кабинет на сайте samcomsys.ru https://lk.roscomsys.ru/login
- мобильное приложение РКС,
- голосовой робот по тел. 207-25-40,
- телеграм-бот «РКС_Помощник» @Roscomsysru_bot
Просим самарцев не откладывать важные коммунальные дела на предновогодние дни. Показания приборов учёта можно передать уже сегодня и до 23 декабря.