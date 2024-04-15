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"РКС-Самара" напоминают, что делать с инспекторами-метрологами, которых не вызывали

15 апреля 2024 13:21
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"РКС-Самара" напоминают, что делать с инспекторами-метрологами, которых не вызывали

«Сегодня ко мне в квартиру пытался попасть человек, который представился инспектором. Он хотел проверить счётчики, а когда получил отказ, начал угрожать штрафами. Это был ваш сотрудник?» - подобные вопросы от встревоженных жителей в «РКС-Самара» поступают регулярно. Не так давно активный «инспектор», не имеющий никакого отношения к предприятию, промышлял на Московском шоссе, 99. Наверняка, в какую-то из квартир ему удалось попасть и он успел причинить свои «услуги». 

Схема у таких «инспекторов» обычно одинаковая: сотрудники фирм по поверке счётчиков всеми правдами и неправдами пытаются попасть в квартиру, где мгновенно делают поверку и требуют оплаты своих услуг (которых не заказывали). Иногда действуют напролом: выводят из строя счётчики, говорят, что приборы неисправны, предлагают заменить на месте. А если человек не верит и сопротивляется, угрожают штрафами, повышением тарифов и платежей в квитанциях.

«РКС-Самара» напоминают: сотрудники предприятия не ходят по квартирам с внезапными проверками приборов учёта. Поверку и замену счётчика может производить специалист-метролог только по заявке от жителя. А сроки указаны в паспорте прибора или в квитанциях в правом нижнем углу. Если вы не вызывали мастера для проверки счётчиков и ранее с ним не договаривались о конкретном дне визита, не открывайте дверь тем, кто пытается попасть в вашу квартиру с неизвестными намерениями!

 

Теги: Акценты В центре внимания РКС-Самара

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