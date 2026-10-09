Полицейские региона приняли участие в акции «День донора – подари жизнь другому сердцу»

Помня о главном предназначении сотрудника полиции, приходить на помощь тем, кто в ней нуждается, полицейские постоянно участвуют во всевозможных благотворительных акциях.

Так, в Центральной городской больнице города Жигулевск состоялась традиционная акция «День донора – ПОДАРИ ЖИЗНЬ ДРУГОМУ СЕРДЦУ», в ходе которой сотрудники полиции сдали кровь. Многие решили стать донорами впервые.

Прежде чем добровольно вступить в ряды доноров участники акции прошли все необходимые процедуры – регистрацию и обследование у терапевта. Лаборанты определили группу крови, резус фактор и уровень гемоглобина у каждого, кто пожелал внести добровольный вклад в дело спасения жизней людей.

Каждый полицейский сдал около 500 мл крови.

Собранная кровь после проведения необходимых лабораторных исследований будет направлена в лечебные учреждения Самарской области для оказания медицинской помощи нуждающимся пациентам, в том числе в рамках компонентной терапии.

Врачи отмечают, что сотрудники органов внутренних дел нередко становятся надёжными донорами, так как регулярно проходят медицинские осмотры, ведут активный образ жизни и, как правило, соответствуют требованиям к состоянию здоровья доноров.

«Ежедневно на службе мы сталкиваемся с ситуациями, где секунды решают всё. Участие в данной акции - это еще один способ помочь тем, кто оказался в беде и нуждается в поддержке», - отметила начальник отделения по работе с личным составом Отдела МВД России по городу Жигулёвску, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области