На перекрестке улиц Ново-Вокзальная и Стара Загора в Самаре ограничат движение, в связи с ремонтом трамвайных путей

С 22:00 9 октября до 20:00 14 октября на перекрестке будут ремонтировать трамвайные пути. На время работ ограничат движение транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, и изменят схемы движения общественного транспорта.

Изменения затронут трамваи № 7, 11 и 12, троллейбусы № 13, 17, 19 и 20, а также автобусы № 23, 37, 38, 47, 56, 70 и 213.

С временными схемами движения можно ознакомиться в приложениях к сообщению.

Ремонт перекрестка станет заключительным этапом обновления переездов с трамвайными путями в Самаре в 2026 году.

Фото: дептранс СО