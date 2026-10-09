 В Сызранском районе погиб краснокнижный орёл из-за поражения током на ЛЭП

По информации орнитолога, это случилось из-за поражения током на ЛЭП. Эконадзор минприроды Самарской области инициирует административное расследование.



Орёл Рося появился на свет в этом году в нацпарке «Сенгилеевские горы» и в августе покинул гнездо. Перед этим специалисты оснастили орла трекером, чтобы следить за его судьбой. 29 сентября Рося погиб.



В Самарской области случаи поражения хищных птиц на ЛЭП встречаются уже реже — в основном все крупные энергообъекты оборудовали птицезащитными устройствами, как того требует закон.



Уничтожение редких видов животных — ст. 8.35 КоАП РФ. Штраф для юридических лиц составляет от 500 тыс. до 1 млн руб. Также рассчитывается и предъявляется ущерб, сообщает пресс-служба минприроды СО.

Фото: Минприроды Самарской области