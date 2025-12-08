Учёные Самарского политеха разработали новую формулу абразивной массы

Абразивная масса используется при производстве шлифовальных кругов, брусков, лент, напильников, наждачной бумаги, паст и других шлифовальных и полировочных инструментов. Распространённые составы масс в качестве абразива содержат соль редкоземельных металлов или графит. Недостатком первого состава считается высокий расход материалов, второго – ограниченная область применения, в частности, его не используют при полировке стекла, камня, фарфора.

Политеховцы придумали, как исправить эти недостатки. Они ввели в состав абразивной массы алмаз детонационного синтеза (синтетический алмаз) и оксид церия. Такое сочетание компонентов создаёт двойной эффект: алмаз детонационного синтеза механически обрабатывает поверхность изделия, оксид церия благодаря особым химическим свойствам полирует её. Коллектив кафедры «Химия и технология полимерных и композиционных материалов» получил патент на своё изобретение (№ 2847177). Авторы патента: заведующий кафедрой, профессор Илья Нечаев, доцент Александр Гречухин, аспиранты Нурлан Ахмедов, Владислав Титов и Виктория Шаговская.

Новый состав абразивной массы политеховцы получили, когда изучали перспективные области применения алмаза детонационного синтеза.

- Наша разработка расширяет функциональные возможности полировальных инструментов, изготовленных из этой абразивной массы, - поясняет Нурлан Ахмедов. – Например, такими инструментами можно обрабатывать твёрдые и хрупкие материалы (стекло, камень и фарфор), детали из высокотехнологичных металлов и сверхтвёрдых сплавов (лопатки турбин реактивных двигателей, сопла ракетных двигателей, эндопротезы суставов), радиотехнические изделия (высокочастотные волноводы, волоконно-оптические коннекторы)

Абразивная масса, которую создали в Политехе, состоит из трёх компонентов: на 30 процентов из полимерной связки (жидкий бакелит, пульвербакелит), на 20 процентов из наполнителей (криолит, пирит), на 50 процентов - из абразивного зерна (алмаза детонационного синтеза и оксида церия).

При изготовлении полировального инструмента эти компоненты перемешивают в строгой последовательности: сначала в смеситель загружают абразивное зерно с криолитом, всё перемешивают до получения однородной массы, затем добавляют жидкий бакелит, пульвербакелит и пирит. Полученную таким образом смесь помещают в пресс-форму и выдерживают в термошкафу при температуре от 60 до 180 °С.

Фото пресс-службы Самарского политеха.