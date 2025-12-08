В Тольятти рабочий получил 1 млн рублей после падения с лестницы

В происшествии разбирались Областной суд и прокуратура Комсомольского района города.

Специалист сотрудничал с ПАО «Казале Проект» и выполнял техзадание на высоте 6 метров. В какой-то момент мужчина упал с лестницы и получил многочисленные переломы. После провели расследование.

По его итогам выяснили: работодатель не соблюдал требования трудового законодательства по организации рабочего процесса. Прокуратура обратилась с иском о компенсации морального вреда в суд.

Первая инстанция обязала предприятие выплатить пострадавшему 700 тыс. рублей. Правоохранители с таким решением не согласились и подали апелляцию в Облсуд. Тот повысил сумму до миллиона рублей.

Исполнение — на контроле надзорного ведомства, пишет Самара-МК.