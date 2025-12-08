Я нашел ошибку
Главные новости:
Одержав 4 уверенные победы при двух поражениях в круговом турнире. Лучшим игроком команды признан Данила Федосеев.
Сборная Самарской области стала бронзовым призером первенства ПФО по волейболу среди юношей
Более 400 жителей региона – предпринимателей, руководителей, инвесторов – посетили мероприятия форума очно, еще около 1000 человек подключились к секциям онлайн. 
В регионе продолжает работу деловой форум «Мой бизнес 63»
На трассе под Самарой горел КАМАЗ
На трассе под Самарой горел КАМАЗ
По традиции, все номинанты акции выдвигаются за особые заслуги перед земляками и регионом, а победителей определяют путем общественного голосования. 
Шесть участников «Школы героев» - победители муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание»
В Тольятти рабочий получил 1 млн рублей после падения с лестницы
В Тольятти рабочий получил 1 млн рублей после падения с лестницы
студенты трека Крылья Ростеха победили во Всероссийской олимпиаде
Студенты трека Крылья Ростеха победили во Всероссийской олимпиаде
Учёные Самарского политеха разработали новую формулу абразивной массы
Учёные Самарского политеха разработали новую формулу абразивной массы
Опыт Самарской области в научно-популярном туризме представлен на Совете законодателей ПФО в Казани
Опыт Самарской области в научно-популярном туризме представлен на Совете законодателей ПФО в Казани
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.09
-0.88
EUR 88.7
-1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская кирха приглашает 12 декабря в 18:30 на просветительско-музыкальный вечер
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Шесть участников «Школы героев» - победители муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание»

78
По традиции, все номинанты акции выдвигаются за особые заслуги перед земляками и регионом, а победителей определяют путем общественного голосования. 

Шесть участников проекта «Школа героев» стали победителями муниципального этапа  областной общественной акции «Народное признание». Напомним, проект «Школа героев» разработан по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы «Время героев».

Областная общественная акция «Народное признание» проводится Правительством Самарской области с 2008 года. По традиции, все номинанты акции выдвигаются за особые заслуги перед земляками и регионом, а победителей определяют путем общественного голосования. 

В этом году в номинации «Герои нашего времени» на муниципальном этапе победу одержали  три участника «Школы героев»: Ринат Калимуллин – номинант от Промышленного района Самары, Дмитрий Худошин – номинант от Красноглинского района Самары и Самигулла Каланчуков – номинант от г.о. Кинель.

Победителями муниципального этапа акции  в номинации «Память и Слава» стали Джамал Машаралиев - номинант от г.о. Сызрань, Константин Красильников  - от г.о. Новокуйбышевск  и Максим Меделяев - номинант от Железнодорожного района Самары. 

«Для меня огромная честь и большая ответственность – одержать победу в муниципальном этапе народного признания в номинации «Память и слава». Как участник специальной военной операции, я каждый день вижу, насколько важно ценить и беречь нашу историю, подвиги старших поколений и тех, кто сегодня стоит на страже Родины. Номинация «Память и слава» – это не просто награда, это напоминание о священном долге каждого из нас – сохранять и передавать память о героях грядущим поколениям, а также быть достойными их славы, - отметил Максим Меделяев. - Мой путь, который включает в себя участие в СВО, обучение в Школе Героев и теперь служение в качестве помощника Губернатора, научил меня главному: истинная слава – это не личные достижения, а вклад в общее дело, в безопасность и процветание нашей страны. Особенно ценно, что эта победа – признание народного, искреннего. Это значит, что мы на верном пути. Я благодарен всем, кто верит в меня, кто поддерживает наши общие цели».

Всего на муниципальный этап были выдвинуты 675 кандидатов в пяти номинациях: «Признание и Уважение», «Память и Слава», «Наследники Победы», «Мы Вместе», «Герои нашего времени». Итоги областной общественной акции «Народное признание» будут подведены в 2026 году. 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
"Крылья Советов" с 17 очками завершили год на 12 строчке турнирной таблицы Мир РПЛ.
07 декабря 2025, 22:27
"Крылья Советов" в Калининграде проиграли "Балтике" - 0:2
"Крылья Советов" с 17 очками завершили год на 12 строчке турнирной таблицы Мир РПЛ. Спорт
385
В отборочных соревнованиях приняли участие 900 киберспортсменов, финалистами стали 220 человек.
07 декабря 2025, 19:15
В Самаре сегодня проходит «Кубок Губернатора Самарской области»  
В отборочных соревнованиях приняли участие 900 киберспортсменов, финалистами стали 220 человек. Спорт
434
В день показа в фойе театра пройдет выставка, посвященная спектаклю.  Видеопоказ вместе со зрителями будут смотреть артисты, занятые в спектакле.
07 декабря 2025, 16:43
В день 95-летия театра в СамАрте пройдет видеопоказ спектакля «Мамаша Кураж»
В день показа в фойе театра пройдет выставка, посвященная спектаклю.  Видеопоказ вместе со зрителями будут смотреть артисты, занятые в спектакле. Культура
464
В центре внимания
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
108
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
8 декабря 2025  12:18
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
173
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
8 декабря 2025  10:02
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
270
В Самаре появились новые автобусы
7 декабря 2025  12:41
В Самаре появились новые автобусы
591
Рост и развитие промышленности – залог стабильной и устойчивой к вызовам экономики Самарской области. Такой вывод можно сделать на основе данных, которые озвучил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии с жителями региона, которая состоялась 5
6 декабря 2025  14:26
Прямая линия губернатора стала масштабным открытым диалогом по развитию отраслей экономики всей Самарской области
2078
Весь список