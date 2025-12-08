На трассе под Самарой горел КАМАЗ

8 декабря рано утром на трассе под Самарой произошел пожар в грузовом автомобиле. Инцидент случился около пяти часов утра на обходной дороге вокруг города, на 72-м километре автодороги Р-229 рядом с поселком Зелененький в Волжском районе. Во время движения загорелся грузовик марки КАМАЗ.

По предварительной информации в этом происшествии никто не пострадал. Вероятно, водитель успел вовремя покинуть машину до того, как огонь полностью охватил кабину.

На место происшествия сразу выехали пожарные-спасатели из местной части.

«На тушение пожара был подан 1 ствол Б. На месте происшествия работали пожарные — спасатели ПСЧ № 78 ПСО № 46 противопожарной службы Самарской области», — рассказали в пресс-службе ГКУ СО ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ и ЧС.

Одновременно на месте работали сотрудники ГИБДД, которые регулировали движение и начали оформление документов о происшествии, пишет 63.ру.

Фото МГКУ СО ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ и ЧС