В Волжском районе на ходу загорелся грузовик

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Сегодня, 23 июля, в 09:03 на 26 километре автодороги Самара – Бугуруслан произошло возгорание в движении грузового транспортного средства Mitsubishi.

Оперативно на место происшествия выехали дежурный караул пожарно-спасательной части № 158 Отряда № 46 филиала регионального ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» и сотрудники Госавтоинспекции.

По прибытииспециалисты незамедлительно отключили аккумуляторную батарею и подали на тушение 1 ствол «Б».

Уже в 09:25 была зафиксирована ликвидация последствий возгорания.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Причины возгорания устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"