В Волжском районе на ходу загорелся грузовик

Сегодня, 23 июля, в 09:03 на 26 километре автодороги Самара – Бугуруслан произошло возгорание в движении грузового транспортного средства Mitsubishi.
Оперативно на место происшествия выехали дежурный караул пожарно-спасательной части № 158 Отряда № 46 филиала регионального ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» и сотрудники Госавтоинспекции.
По прибытииспециалисты незамедлительно отключили аккумуляторную батарею и подали на тушение 1 ствол «Б».
Уже в 09:25 была зафиксирована ликвидация последствий возгорания.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Причины возгорания устанавливаются.