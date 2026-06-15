число предложений о подработке в сфере общественного питания выросло на 40% за год

Эксперты Авито Подработки проанализировали динамику предложений о подработке в сфере общественного питания за январь–май 2025 и 2026 годов. По данным платформы, за год количество предложений о подработке в отрасли увеличилось на 40%, а исполнителям в среднем предлагали 52 313 руб/мес.

Активнее всего на подработку стали искать заготовщиков мяса — число предложений о подработке для них выросло более чем на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще стали искать также су-шефов (+20%) и обработчиков рыбы (+17%).

Наибольший прирост числа предложений о подработке в сфере общественного питания зафиксирован в Мордовии — в 2,5 раза (+153%) за год.

В Новгородской области показатель увеличился в 2,3 раза (+131%), настолько же спрос вырос в Орловской, (+129%), Калужской (+129%) и Кировской (+129%) областях.